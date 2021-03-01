Yunan medyası: Mısır, Türkiye'ye kapıları açık tutuyor!

Mısır'ın Doğu Akdeniz'e ilişkin son hamlesi Yunanistan'ı rahatsız etti. Söz konusu ülke, Türkiye tarafından Doğu Akdeniz'de BM'ye (Birleşmiş Milletler) kıta sahanlığı sınırlarını göz önünde bulundurarak hidrokarbon arama faaliyetleri başlatacağını açıkladı. Bu durum özellikle Yunanistan'ı oldukça huzursuz etti.

"Türk kıta sahanlığının güneyinde sona eriyor"

Kathimerini Gazetesi, Mısır'ın bu hamlesini "Mısır'dan Türkiye'ye açık kapı" şeklinde değerlendirdi. Söz konusu gazetede yer alan haberde, Mısır hükümetin tarafından hazırlanan ihale haritasına göre batıda yer alan bölgelerin Mısır ile Yunanistan arasındaki anlaşmaya göre tespit edildiği ancak 28'inci meridyenin doğusunda bulunan bir parselin Türkiye tarafından BM'ye (Birleşmiş Milletler) bildirilen kıta sahanlığının güneyinde sona erdiği ifade edildi.

"Kapıları açık tutuyor"

Haberde, Mısır'ın Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama ihalesine çıkılmasına yönelik kararıyla birlikte Kıbrıs meselesinin çözümünün gecikmesi nedeniyle ortaya çıkan karmaşadan kaçınmaya çalıştığı ileri sürüldü. Mısır ile Türkiye arasındaki ilişkilerin iyiye gittiğine dair bir yorum yapılamayacağı belirtilen haberde, yine de Mısır'ın ilerleyen dönemde yapılması muhtemel görüşmeler için Türkiye'ye kapıları açık tuttuğu kaydedildi.

"Anlaşıyorlar"

The Indicator isimli haber portalı da Mısır'ın bu hamlesine ilişkin değerlendirmede bulundu. Söz konusu portalda, Doğu Akdeniz'de Mısır'ın Türkiye ile anlaştığı öne sürüldü. Mısır'ın Yunanistan'ın menfaatlerini riske atacak biçimde Türkiye ile anlaşma sağladığı ve bu konuda Yunanistan'ın diplomatik kaynaklarına çeşitli bilgilerin ulaştığı belirtildi. Mısır'ın Doğu Akdeniz'de 24 parsel için ihale duyurusu yaptığı ifade edilirken, söz konusu parsellerden birinin ana hatlarının Yunanistan'a göre değil Türkiye'ye göre tespit edildiği aktarıldı.

Ne olmuştu?

Mısır ile Yunanistan, 6 Ağustos 2020'de sınırlandırma anlaşmasına imza atmıştı. Söz konusu anlaşmayla 26° 00' 00" ile 28° 00' 00" boylamları arasında bir sınır çizildiği görülmüştü. Türkiye-Libya sınırını ortadan kaldırmak üzere yapılan anlaşmaya Türkiye Dışişleri Bakanlığından sert tepki gelmişti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Mısır ile Yunanistan arasındaki anlaşmanın yok hükmünde olduğu ifade edilmişti. Söz konusu açıklamada, bu anlayışın hem masada hem de sahada gösterileceğine dikkat çekilmişti.

Mısır'ın 2003 senesinde GKRY (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) ile imzaladığı anlaşmayla 11 bin 500 kilometreden vazgeçtiği belirtilen açıklamada, Yunanistan ile imzaladığı anlaşmayla da yine deniz yetki alanlarında kayba uğradığı belirtilmişti. Açıklamada, Libya'nın haklarına yönelik de bir gasp girişiminin olduğu kaydedilerek, Türkiye'nin burada herhangi bir çalışmaya müsaade etmeyeceği ve Doğu Akdeniz'deki haklarının arkasında durmaya devam edeceği ifade edilmişti.