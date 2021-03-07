Yunan Cumhurbaşkanı'nın ayakkabısı alay konusu oldu!

Doğu Akdeniz’de tansiyonu yükseltmeye devam eden Yunanistan’ın Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu, Güney Ege Bölge Genel Sekreteri Yorgos Hacimarkos tarafından yapılan davet üzerine, On İki Ada’nın Yunanistan’a ilhak oluşunun yıldönümünü sebebiyle gerçekleştirilen kutlamalara katılmak için Rodos’a gitti.

Ziyarette giydiği tören için pek de uygun olmayan dağcılık ayakkabısıyla alay konusu hâline gelen Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakellaropulu, Rodos Adası'na gelişi sırasında havalimanında Yorgos Hacimarkos ve diğer yetkililerce karşılandı.

Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu, Rodos’ta müze ile bazı tarihî mekânları gezdi ve daha sonra törenlere katıldı. Cumhurbaşkanı Sakellaropulu’nun ziyaretine dair olumsuz yorumlara yer veren Yunan basını, Cumhurbaşkanı Sakellaropulu’nun “Kutsal Ada"ya dağcılık ayakkabısı ile ayak basarak, adanın değerini çiğnediğini kaydetti. Rodos’tan Meis Adası’na geçecek Cumhurbaşkanı Sakellaropulu’nun sözde kutlama törenlerinde Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Alkiviadis Stefanis'le birlikte yapacakları konuşmalarda Türkiye'ye karşı mesaj göndermeleri öngörülüyor.

Meis Adası'na asker çıkarmışlardı

Yunan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou, 13 Eylül 2020 tarihinde Meis Adası’na ziyarette bulunmuştu. Yunanistan, 2020 yılı Ağustos ayı içinde Türkiye’nin hemen burnunun dibindeki Meis Adası’na turistik feribotlar kullanarak tam donanımlı asker sevk etmiş ve gerilimi daha da tırmandırmıştı.