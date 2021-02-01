Yükselen Burç Hesaplama! Yükselen Burç Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Yükselen burcu kişilik özellikleri ve yetenekleri tanımlarken tam doğduğumuz anda ufukta yükselmekte olan burcu yani yükselen burcumuzu temsil eder. Yaşamınızda büyük oranda etkili olan yükselen burcun özellikleri hayatımızda bizi yönlendiren etkilere sahiptir. Yükselen burcu hesaplamak için ise doğum tarihi, doğum saati ve doğum yeri bilgileri gerekmektedir.

Kişinin kendi güneş burcu kadar önem taşıyan yükselen burcun kişilik üzerinde olan etkileri öğrenildiği zaman kişi kendini tanıma oranını arttırarak hayatı ile ilgili daha doğru kararlar alabilir. Ortalama iki saatte bir yükselen burcu değişiklik gösterebilirken sonuçların doğru çıkması için ise dünyaya gelindiği saatin tam olarak doğru bilinmesi oldukça önem taşımaktadır. Öncelikle kişinin doğduğu yerin coğrafi koordinatları ve doğum tarihinin saat ile birlikte kullanılması hesaplama için gereklidir. Bu şekilde yapılan işlem sonucunda gökyüzündeki yıldızların haritası oluşturularak ufuk çizgisinden yükselen burç hesaplaması tamamlanır.

Yükselen burç hesaplamasında doğum yeri, doğum tarihi ve doğum saati gibi bilgilerinin doğru girilmesi durumunda çıkan sonuç kesinlik verecektir. Yapılan hesaplama doğrultusunda gökteki cisimlerin konumu detaylı olarak hesaplanacağı için doğum haritasına ilişkin veriler de gerçek sonuçlar verecektir.

Yükselen burçlar kişinin karakterine özgü özellikleri sıralarken hayata karşı bakış açılarında da önemli göstergelere sahip etkileri karşımıza çıkartır. Yükselen burçları aynı zamanda bir olay hakkında nasıl düşündüklerinden yükledikleri anlamlara kadar çıkarımlarda bulunarak çevre ile ilgili olan ilişkileri, para, aile, aşk ya da sağlık gibi olgular ile kişinin adeta kendisi ile olan iletişimi hakkında bilgi verici niteliktedir.

Eğer kişinin burcu hava grubunda ise, kişi hayatında meraklı, canlı ve kendini iyi ifade eden biri olur. Zihinsel olarak hızlı olan kişiler olarak tanımlanan yükselen hava insanlarının zayıf noktası ise konulara dair mana aramak olarak karşımıza çıkar.

Yükselen burç ateş grubunda ise, kişi eylem odaklı bir insan olur. Dünyada iz bırakmak öncelikli hedefleri olurken fiziksel enerjileri de yüksektir.

Yükselen burcun toprak grubunda olmasında ise kişi materyalist olup dünyevi işlerle fazla ilgili hale gelir. Aynı zamanda yükselen toprak insanları kararlı insanlar olur.

Yükselen burcun su olması durumunda ise kişi çevresel etkilere açık duyarlı bir insandır. Duyguları yüzünden zaman zaman zorluklar yaşayan yükselen balıklar eylemlerine duygularına göre karar verir.