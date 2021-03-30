Yufkacıya Kaçan Eltilerde Yeni Gelişme

Esra Erol'un televizyon programında anlatılan olay herkesi şok etmiş ve Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Hamide Duran isimli iki eltinin kocalarını terk edip Muammer Ay isimli yufkacıya kaçması duyanları çok etmiş ve olay araştırılmaya başlanmıştı. Bunun yanı sıra eltilerden biri olan Hamide Duran ve Zeynep Ergül'ün benzerliği Esra Erol programı hayranlarını şaşırttı. Uygulama ile Zeynep Ergül ve Hamile Duran'ın fotoğraflarını yan yana getiren sosyal medya kullanıcıları paylaştıkları fotoğrafın üzerine “Aynı kişi mi?” yazarak yorumlarını belirtti.

Esra Erol'un programında anlatılan olay öğrenenleri dehşete uğratmıştı. Meydana gelen inanılmaz olayda Hamide Duran isimli iki elti kocalarını terk etmiş ve Muammer Ay isimli yufkacıya kaçarak şok etkisi yaratmıştı. İki eltinin isimlerinin aynı olması zaten oldukça şaşılacak bir durum iken eltiler den birinin Zeynep Duran’a karşı çok eden benzerliği Esra Erol izleyicilerinin dikkatinden kaçmadı ve bu durum Türkiye'yi şoka uğrattı.

Aynı isme sahip olan Hamide Duran isimli eltiler Muammer Ay isimli evli bir yufkacıya kaçmıştı. Esra Erol'da gündeme gelen bu olay Türkiye'nin gündemine oturmuş ve olay hakkında fazla sayıda yorumlar gelmişti. Bunun yanı sıra Müge Anlı programında tanınan ve yine çok konuşulanlar arasına giren Palu Ailesi olayındaki Zeynep Ergül hatırlandı. Hamide Duran isimli bir eltinin Palu Ailesi üyesi olan Zeynep Ergül'e benzerliği sosyal medyada gündem oldu ve şaşkınlığa uğrattı.

Edinilen bilgilere göre görüntüler hakkında yeni bir bilgiye ulaşıldığı öğrenildi. Hamide Duran isimli eltilerin Muammer Ay isimli evli bir yufkacıya kaçması olayında Muammer Ay’ın eltileri biraz geriden takip ettiği belli oldu. Programda ortaya atılan iddialara göre ise elçilerden biri Muammer'in kardeşi olan Yunus için o eve kaçmış. Bunun yanı sıra Hamide Duran'ın annesi Emine ise Baş harfi “E” olan birisinin Hamide’ye muska yaptırdığını ifade etti.