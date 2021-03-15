YPG'nin sözde komutanı Suriye'de paketlendi!

MİT (Millî İstihbarat Teşkilâtı), terör ile mücadele kapsamında önemli bir operasyon daha gerçekleştirdi. YPG terör örgütünün sözde komutanı İbrahim Babat, MİT (Millî İstihbarat Teşkilâtı) tarafından Suriye'de yakalandı. Nokta operasyonu ile yakalanan "Şeh Guyi" kod isimli teröristin Türkiye'ye getirildiği öğrenildi.

Mayın ve patlayıcılar bulundu

Suriye'de nokta operasyonu gerçekleştiren MİT'in (Millî İstihbarat Teşkilâtı), İbrahim Babat isimli teröristi aracı ile seyir durumundayken yakaladığı bildirildi.

Hudut hattından Türkiye'ye getirilen "Şeh Guyi" kod isimli teröristin verdiği ifadeler sonucu harekete geçildi. "Barış Pınarı Harekât Bölgesi"nde MİT (Millî İstihbarat Teşkilâtı), YPG terör örgütü tarafından eylemlerde kullanılmak için hazırlanan elektrikli fünye, mayın ve el yapımı patlayıcıları SMO (Suriye Milli Ordusu) ile birlikte buldu.

Eylem planları ortaya çıkarıldı

Öte yandan, Suriye-Türkiye hudut hattında bulunan ve TSK'ya (Türk Silahlı Kuvvetleri) ait olan üs ve karakolların YPG terör örgütü tarafından hedef alınacağı eylem planları da tek tek ortaya çıkarıldı.

"Sözde tugay komutanı"

İbrahim Babat isimli teröristin, 2011 senesinde YPG terör örgütüne Cizre'de katıldığı öğrenildi. Irak'ın kuzeyinde bulunan Haftanin bölgesinde YPG terör örgütünün kırsal kadrosunda faaliyet göstermeye başlayan "Şeh Guyi" kod isimli teröristin Zap bölgesinde bir süre kaldığı tespit edildi. 2017 senesinde Suriye'ye geçen teröriste YPG terör örgütünün "sözde tugay komutanı" olarak görev verildiği ortaya çıktı.

Barış Pınarı Harekâtı nedir?

Türkiye, YPG/PKK terör örgütü tarafından güvenliğinin riske atılması üzerine meşru müdafaa hakkını kullanarak harekete geçmiş, hudutlarının güvenliğini sağlamak ve Suriye'nin kuzeyini teröristlerden arındırmak amacıyla 9 Ekim 2019 tarihinde Barış Pınarı Harekatı’nı başlatmıştı. SMO (Suriye Milli Ordusu) ile birlikte başlatılan Barış Pınarı Harekâtı ile hem YPG/PKK terör örgütünü hem de DEAŞ terör örgütünü ortadan kaldırmak hedeflenmişti.

TSK (Türk Silahlı Kuvvetleri), Fırat'ın doğusunda bulunan topraklara 9 Ekim 2019'da saat 22.30 sularında girmişti. SMO (Suriye Milli Ordusu) ise Tel Abyad ile Rasulayn'a 10 Ekim 2019'da girmişti. Rasulayn ilçe merkezi 12 Ekim 2019'da teröristlerden arındırılmış ve SMO (Suriye Milli Ordusu) güneyde daha da derinlere inerek M4 kara yoluna varmıştı. Tel Abyad ilçesi 13 Ekim 2019'da teröristlerden temizlenmişti.

Barış Pınarı Harekâtı sonucu 600'e yakın yerleşim bölgesi terör örgütlerinden arındırılmıştı.

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2021, 13:26