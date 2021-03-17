Yozgatlı Vatandaştan Koronavirüse Karşı İlginç Tasarım

Yozgatlı bir vatandaş kendisi için ilginç bir maske tasarladı. İlginç tasarım etraftan büyük ilgi görüyor. Tüm kafasını kapatacak şekilde tasarladığı maskeyi kullanan vatandaş, ‘’ Kendime bu yüz maskesini yaparak konu alan bir kat daha fazla korunuyorum’’ ifadelerini kullandı. Vatandaşa maskesinden dolayı etraftakilerden büyük bir ilgi var.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yaşayan vatandaş, ilginç bir maske tasarımı yaptı. Kafasından boynuna kadar tüm yüzünü örten ve sadece gözleri açık olan maskenin üzerine bir de cerrahi maske taktı.

İlginç tasarıma imza atan vatandaş, sürekli evde olduğu sadece çarşıya çıktığında bu maskeyi kullandığını ifade etti. Maske ise çevreden büyük bir ilgi mevcut, maskenin üzerine cerrahi maskede takan vatandaş açıklamasında herkesi koronavirüse karşı bilinçli olmaya ve kurallara uymaya da davet etmeyi ihmal etmedi.

‘’ Koronadan Daha Fazla Koruyor’’

Tasarlamış olduğu maske ile koronavirüsten bir kat daha fazla izole olduğunu düşünen vatandaş, ‘’İnsanların çoğu gereksiz yere işi olmadığı hallerde dahi çarşıda pazarda dolaşıyor. Bizler bu koronovirüs belasından kurtulmak için önlem almalıyız kendimizi ve ailemizi tüm toplumu korumak için mümkün olduğunca kalabalık ortamlardan uzak olmalı ve dışarı çıkarken ve mutlaka mesafe uymalı ve maskemizi takmalıyız.’’ ifadelerini kullanarak, toplum içerisinde kalabalık yerlerden keyfi dolaşan ve kurallara uymayan insanlara dikkat çekti.

Açıklamanın devamında ise, kendince böyle bir maske tasarlayarak koronavirüsten daha izole bir hayat yaşayacağını düşünerek bu fikri bulduğunu, yüz maskesi ile koronadan bir kat daha fazla olduğunu ifade etti.

Havaların güzelleşmesinden dolayı rehavete kapılan keyfi olarak dışarı çıkan, toplu yerlerde maske mesafe hijyen kurallarına es geçen vatandaşlar bulunduğu gibi, şehir hayatından uzak olup vakaların az olduğu yerlerde kendisini biraz daha fazla korumak adına bütün hijyen kurallarına uyan vatandaşlarda var.