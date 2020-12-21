YouTube'un 2020'de En Çok Kazananı 9 Yaşında! 30 Milyon Dolar Kazandı!

Artık bir gelir kağısı hatta meslek olan YouTube fenomenliği milyon dolarlar kazandırıyor. YouTube 2020 yılında en çok kazananlar belli oldu. Listenin zirvesinde sadece 9 yaşında olan minik influencer Ryan Kaji yer aldı.

Artık her gencin ve çocuğun hayalindeki meslek influencer olmak oldu. Youtube, Instagram hatta Twitter'da fenomen olmak isteyen gençler kazanılan paraları görünce doktorluk, yazılımcılık vb mesleklerin yüzüne bakmaz oldu.

9 yaşındaki influencer Ryan Kaji YouTube'dan 2020 yılında 30 milyon dolar gelir elde etti. YouTube verilerine göre 2020'nin en çok kazananı henüz 9 yaşındaki Ryan Kaji oldu. Kaji sadece kutu açıp oyunculak inceleyerek 30 milyon dolar kazandı.

Youtube verilerine göre 2020'nin en çok kazananı 9 yaşındaki bir çocuk oldu. Hem de 3 yıldır zirvedeki yerini koruyor. 9 yaşındaki Ryan Kaji 2019 ve 2018 yılında da Youtube'un en çok kazanan ismi olmuştu.

Yapıtğı tek şey ise kutu açıp oyuncak inceleme oldu. 9 yaşındaki Kaji, 2020 yılında sadece Youtube'dan 30 milyon dolar para kazandı. 9 yaşındaki çocuk, kendi adını taşıyan Ryan's World markasından da 200 milyon dolar gelir elde etti

Çocuk influencer Ryan Kaji'nin, Youtube hesabı 2015 yılında henüz dört yaşındayken açılmıştı.

YouTube'da en çok kazanalar listenin ikinci ve üçüncü sırasında ise MrBeast ve Dude Perfect kanalları yer aldı. 2020'de YouTube'dan elde edilen gelir MrBeast kanalında 24 milyon dolar olurken Dude Perfect kanalında 23 milyon dolar oldu. Lİstenin 10. sırasında ise Jeffree Star 15 milyon dolar ile yer aldı.

Tabi bu paralar sadece izlenme gelirleri. YouTuber'ların markalar ve Instagram üzerinden aldığı reklam gelirleri de düşünülürse rakamlar bunların çok daha fazlası..