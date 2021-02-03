YÖK’ten Önemli Adım: Üniversitelerde Yüz Yüze Eğitim Başlıyor mu?

Koronavirüs pandemisi nedeniyle birçok eğitim kurumu, uzaktan eğitim modeline geçti. Üniversite düzeyinde de eğitim online şekilde sürüyordu. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), ikinci dönem olan bahar yarıyılı için eğitimin örgün mü yoksa uzaktan mı devam edeceğine ilişkin önemli bir adım attı. Konuyla ilgili olarak YÖK, Sağlık Bakanlığı’na bir yazı yazdı. Yazıda, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere, bakanlık ve ilgili kamu kurumları tarafından alınacak tedbirlere ilişkin yapılabilecek düzenlemeler incelendi.

Bakanlıktan görüş istendi

YÖK, yazıda pandemi nedeniyle üniversitelerin eğitim ve öğretim yılı takvimlerinin 1 Ekim itibariyle başlatıldığına karar verildiğini ifade ederek, eğitim sürecinin yüzde 40’ının uzaktan ve dijital olarak sürdürülebilmesine ilişkin üniversitelere hareket alanı bırakıldığını aktardı.

YÖK, bakanlığa yazdığı yazıda “Sağlık Bakanlığının tedbir maksatlı yönlendirmeleri önem arz ettiğinden, yükseköğretim kurumlarında 2020-2021 bahar döneminde yüz yüze öğretime geçilmesi konusunda acil görüş bildirilmesi” ifadesi yer aldı. Normal takvime göre, Şubat ayının ortasında başlayan üniversite bahar eğitim dönemine ilişkin, takvimin yüzyüze eğitimle mi yoksa uzaktan eğitimle mi devam edeceği, ilerleyen günlerde netlik kazanacak.