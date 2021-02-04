Yoksul ülkeler aşı bekliyor! Gönderilecek doz sayısı belli oldu

Koronavirüs aşıları bilindiği üzere yalnızca gelişmiş ülkeler için umut oluyor. Yoksul ülkeler hala koronavirüs aşısı bekliyor. DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) pandeminin sona ermesi için aşıların tüm ülkelere eşit olarak dağıtılması gerektiğini savunuyor. Bu nedenle 2020 senesinin Nisan ayında COVAX isimli bir girişim başlatıldı. Söz konusu girişime şu ana kadar 190 ülkenin dâhil olduğu ifade ediliyor. Bu girişim ile koronavirüse karşı geliştirilen aşıların yoksul olan 92 ülkeye adaletli bir şekilde gönderilmesi amaçlanıyor.

Yoksul ülkelere kaç doz gönderilecek?

Konuya ilişkin açıklamada bulunan GAVI (Küresel Aşı ve Aşılama Birliği), koronavirüs aşılarının yoksul ülkelere dağıtımına dair bilgi verdi. GAVI (Küresel Aşı ve Aşılama Birliği) tarafından yapılan açıklamada, Şubat ayının sonu itibarıyla yoksul ülkelere 337,2 milyon doz aşının gönderilmesinin planlandığı ifade edildi. Yoksul olan yaklaşık 145 ülkede toplumun yüzde 3,3'üne 2021 senesinin ortasına dek koronavirüs aşısının uygulanmasının amaçlandığı belirtilen açıklamada, risk grubunda olan kişiler ile sağlık personeline bu konuda öncelik tanınacağı kaydedildi.

"240 milyon dozu AstraZeneca/Oxford aşısı"

Açıklamada, Hindistan Serum Enstitüsü'nde üretimi gerçekleştirilen AstraZeneca/Oxford aşısından 240 milyon doz, doğrudan AstraZeneca şirketinden 96 milyon doz ve Pfizer/BioNTech aşısından 1,2 milyon doz alınacağı bildirildi.

Yoksul ülkelere nüfus oranlarına bakılarak koronavirüs aşısı gönderilecek. Bu nedenle ilk sırada yer alan Hindistan'a 97,2 milyon doz aşı gönderileceği, ikinci sırada yer alan Pakistan'a 17,2 milyon doz aşı dağıtılacağı bildirildi. Üçüncü sırada bulunan Endonezya'ya 13,7 milyon doz aşı gönderileceği, dördüncü sırada bulunan Bangladeş'e 12,8 milyon doz aşı dağıtılacağı, beşinci sırada bulunan Brezilya'ya 10,6 milyon doz aşı yollanacağı ifade edildi. Altıncı sırada yer alan Kenya'ya 4,2 milyon doz aşı gönderileceği, yedinci sırada yer alan Sudan'a 3,4 milyon doz aşı dağıtılacağı, sekizinci sırada yer alan Yemen'e 2,3 milyon doz aşı yollanacağı kaydedildi. Dokuzuncu sırada bulunan Suriye'ye ise 1,02 milyon doz aşı gönderileceği ifade edildi.

Sene sonuna kadar kaç doz gönderilecek?

GAVI (Küresel Aşı ve Aşılama Birliği) yetkililerinden Dr. Berkley, 2021 senesinin bitimine kadar COVAX girişimi kapsamında 2,3 milyar doz aşı göndermeyi hedeflediklerini, bunların 1,8 milyar dozunu yoksul ülkelere dağıtmayı istediklerini kaydetmişti.

COVAX nedir?

2020 senesinde koronavirüse karşı aşı rekabeti artmış ve gelişmiş ülkelerin söz konusu aşıları stoklayabileceğine dair endişeler ortaya çıkmıştı. COVAX isimli girişim, bu endişelerin ardından hayata geçirilmişti. Söz konusu girişim, gelir seviyesine bakılmaksızın bütün ülkelere eşit bir şekilde aşı dağıtılmasını hedefliyor. 2020 senesinin Nisan ayında duyurulan bu girişimin öncülüğünü DSÖ'nün (Dünya Sağlık Örgütü) yanı sıra CEPI (Salgın Hastalıklara Hazırlık İçin Yenilik Koalisyonu) ve GAVI (Küresel Aşı ve Aşılama Birliği) üstleniyor.