YÖKDİL-2 Ne Zaman Başlayacak, Kaç Saat Sürecek, Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

2020 yılında koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen YÖKDİL/2 sınavı bu sabah gerçekleşecek. ÖSYM tarafından, sınava girecek olan adaylara yönelik bazı uyarılarda bulunuldu. Sınava giriş belgelerinin unutulmaması gerektiği ve saat 10.00’dan itibaren sınav binalarına kimsenin alınmayacağının hatırlatılmasının ardından adaylar “YÖKDİL 2 sınavı ne zaman başlayacak, kaç saat sürecek, ne zaman açıklanacak?” gibi soruların cevaplarını aramaya başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’nın (YÖKDİL/2) 2020 yılında 13 Aralık 2020 tarihinde yapılması planlanıyordu fakat koronavirüs salgınının yayılım riski yüksek olmasından dolayı ertelenmişti. Bir süre önce ÖSYM tarafından, ertelenen sınavların yakın zamanda yapılacağı açıklanmıştı. Ertelenen sınavlardan biri olan YÖKDİL 2’NİN 41 ilde 47 sınav merkezinde 28 Şubat 2021 tarihinde saat 10.15’te yapılmasına karar verilmişti.

YÖKDİL KAÇ SORU, NE KADAR SÜRE VAR?

Sınava girecek olan adaylar YÖKDİL sınavında kaç adet soru olacağını ve ne kadar süre verileceğini araştırmaya başladı. ÖSYM, YÖKDİL’e giren adaylara 80 soru sorulacağını ve bu soruların çözülmesi için 180 dakika süre verileceğini açıkladı.

ÖSYM tarafından yapılan duyuru ile birlikte, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına kimsenin alınmayacağı öğrenildi. Öğrencilerin sınav salonuna giriş yaparken YÖKDİL/2 sınavına ait Sınava Giriş Belgeleri ve nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı/geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarının yanlarında olduğundan emin olması gerektiği ve bu belgelerin kapıda kontrol edileceği ÖSYM tarafından hatırlatıldı. Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmayan adaylar ne yazık ki sınava kabul edilmeyecektir.

KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ ALINACAK

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler, sınav esnasında da uygulanacak. Sınavların yapılacağı binalar sınavdan önce detaylı bir şekilde temizlenecek ve dezenfekte edilecektir. Sınav binasına giriş yapan öğrencilere maske ve dezenfektan verilecektir. Sınavda görevli olacak olan kişilere de maske, dezenfektan, lateks eldiven dağıtılacaktır. Adaylar ve görevlilerin kendi maske ve/veya siperlikleri ile salona girmesine izin verilecek. Adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimsenin okul bahçesinde beklemesine izin verilmeyecek.

YÖKDİL’E GİRENLER KISITLAMADAN MUAF OLACAK MI?

Sınavlara katılacak olan adaylar ve yanlarında gelen 1 kişinin sokağa çıkma kısıtlamalarından da muaf tutulacağı açıklandı.