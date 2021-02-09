YÖK Yüz Yüze Eğitim Anketini Açtı! YÖK Anket Nerede, Nasıl Yapılır, Ne Zaman Açıklanacak?

Bahar döneminin yaklaşması ile birlikte öğrenciler üniversitede yüz yüze eğitime geçip geçmeyeceğini merak ediyordu. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan son açıklama ile birlikte uzaktan eğitim sürecinin değerlendirilmesi için üniversite öğretim elemanlarına ve öğrencileri bir anket gönderileceği öğrenildi. Anket sonuçlarının Bahar yarıyılı için de ışık tutmasını beklediklerini belirten YÖK, anketten elde ettiği sonuçları Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere diğer bakanlıklar ve kurumlar ile paylaşacak. Bu sürecin sonunda uzaktan eğitime devam edileceğinin yoksa yüz yüze eğitime mi geçireceğini belirlenmesi bekleniyor. Öğrenciler ise anketi doldurmak için YÖK'ün yayınladığım anketin nerede olduğunu nasıl yapılacağını araştırıyor.

Yükseköğretim Kurumu, öğrencilerin ve akademisyenlerin uzaktan eğitim ile ilgili düşüncelerini almak için bir anket oluşturdu. Bir süredir öğrencilerin cevaplanmasını beklediği üniversiteler ne zaman açılacak sorusuna yanıt hazırlayacağı düşünülen bu anket öğrencilere ve akademisyenlere ayrı ayrı gönderilecek. Anketten elde edilen sonuçlar önümüzdeki dönemde üniversitelerin akıbeti ile ilgili büyük önem arz edecek.

YÖK ANKET NEREDEN NASIL YAPILIR?

Öğrencilerin YÖK tarafından hazırlanan anketi doldurması için https://anket.yok.gov.tr/ue/giris4aaca128db.zul adresine girmesi gerekmektedir. Uzaktan eğitim süreci ile ve önümüzdeki süreçte ilgili sorulan sorulara verilen cevaplar kaydedilecek ve bu anketinin sonucunda elde edilen veriler Sağlık Bakanlığı ve diğer bakanlıklarla paylaşılacaktır. Öğrencilerin bu anketi yanıtlarken objektif davranması önemlidir. Verilen yanıtlara göre YÖK uzaktan eğitim sürecini tekrar inceleyecek ve bahar dönemi ile ilgili karar verecektir.

YÖK ANKET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç tarafından yapılan açıklamada söz konusu anketlerin 11 Şubat Perşembe günü saat 17'ye kadar cevaplandırılması gerektiği belirtildi. Anket sonlandığı zaman kısa bir süre içinde sonuçların paylaşılacağı düşünülüyor.

YÖK ANKET EKRANI AÇILDI MI?

Üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitim sürecine devam edip etmeyeceğini kısmen belirleyecek olan anket dün gece erişime açıldı. Site kısa bir süreliğine yoğunluktan dolayı çöktü ama şu an için sorunsuz bir şekilde çalışıyor.