YÖK'ten Yeni Açıklama! Özel Öğrencilik İmkanı

Resmi Gazete’de bugün yayınlanan habere göre Yükseköğretim kurumlarında lisans ve önlisans düzeyindeki çift anadal, programlar arası geçiş, yan dal ile kurumlar arası kredi transferi yapılması esaslarına ile ilgili olan yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik kamuoyu bilgisine sunuldu. Yüksek Öğretim Kurumu tarafından yapılan değişikliklere göre bir program süresince özel öğrencilik imkanından en fazla iki dönem yararlanılabileceğini açıklandı. Ancak bu surenin belli şartlar dahilinde uzatılabileceği haberi verildi.

Yükseköğretim kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan Özel Öğrenci statüsünün istismar kapısı olmasına önlemek amacıyla yapılan düzenlemenin, yürürlüğe girdiği öğrenildi. Yürürlüğe giren düzenleme Resmi Gazete’de yayınlandı ve özel öğrenci statüsünün istismar kapısı olmasını önlemek amacı ile hareket edildiği belirtildi.

Özel öğrencilik imkanından yararlanmak için en fazla süre iki dönem olarak açıklanırken belli şartlar dahilinde bu sürenin uzatılabileceği bilgisi de paylaşıldı. Bir öğrencinin yüksek öğretim kurumuna yerleşmesi ardından eğitim sebebi ile ikamet edilen kentte tedavisi mümkün olmayan ciddi bir hastalık teşhisi ya da hastalığın ilerlediğinin raporunun devlet hastanesi ya da devlet üniversitesi hastanesinden belgelenmesi gerekeceği belirtildi.

Yükseköğretim kurumunda okuyan öğrencinin maruz kaldığı şiddet, darp gibi fiiller nedeni ile öğrenimini, kayıt olduğu Yükseköğretim kurumunda sürdürmesinin mümkün olmadığına ilişkin yönetim kurulunun teklifinin olması talep edilecek.

Türk öğrencilerden yurt dışındaki Yükseköğretim kurumlarında eğitim alanlar için özel öğrencilik imkanından en fazla süre olarak iki dönem yararlanılabileceğini açıklandı. Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada yeni YÖK'ün fırsat eşitliği ve sosyal adalet için Yükseköğretim kurumlarında istismar kapılarını kapatmaya davet ettiği ifade edildi.

Bunun yanı sıra yapılan açıklamada öğrencinin kayıtlı olduğu Yükseköğretim kurumundaki eğitimlerini isteğe bağlı olarak ya da zorunlu nedenlerle belli bir süre içerisinde başka bir Yükseköğretim kurumunda Özel Öğrenci statüsü ile sürdürmelerinin mümkün olduğu hatırlatıldı.