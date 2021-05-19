YÖK Açıkladı! Üniversitelerde Yüz Yüze Eğitim Ne Zaman Başlayacak?

Yükseköğretim Kurumu’nun Sağlık Bakanlığı'na göndermiş olduğu yazı ile birlikte üniversitelerde yüz yüze eğitime başlanılması için Yükseköğretim kurumlarında örgün öğretimde okuyan öğrenciler ile akademik ve idari kadrolardaki personellerin 2021 senesinin Eylül ayına kadar aşılarının tamamlanılması talep edildi. Sağlık Bakanlığı'na YÖK tarafından gönderilen yazıda önemli ifadelere yer verildi. Yükseköğretim Kurulu'nun Sağlık Bakanlığı'na göndermiş oldu yazıda tüm dünya ülkeleri gibi Türkiye'de de yeni tip korona virüs küresel salgını ile bir seneyi aşkın bir süredir mücadele edildiği hakkında bilgiler verildi. Sağlık sisteminin güçlü bir alt yapıya sahip olması başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere sağlık çalışanlarının fedakarca gayretleri, ilgili kurumların çabaları ve etkin yönetişim sayesinde pandemi süreci ile mücadelede ülkenin başarılı olduğu yazıda uygulandı. Bunun yanı sıra, topyekün normalleşme dönemine geçilmesinin sadece aşılamanın yaygınlaşması ile olanaklı olacağı ifade edildi.

Yükseköğretim kurumlarında görev yapan idari ve akademik personel ile birlikte örgün eğitimde okuyan öğrencilerin aşılama programına dahil edilmesinin önemli ölçüde önem taşıdığı belirtildi. Bu sebeple Yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile birlikte örgün öğretimde okuyan öğrencilerin 2021 senesinin Eylül ayına kadar aşılarının tamamlanması konusunda gerekenin yapılmasının önemle arz edildiği ifade edildi.

Türkiye'nin kalkınma hedeflerine ulaşmasında önemli bir yer kaplayan yüksek öğretim sisteminde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin bütünüyle normalleşmeye geçilerek devam edilmesi ,Yükseköğretim kurumlarında yüz yüze verilen örgün eğitim ile öğretim faaliyetlerinin 2021-2022 eğitim döneminde başlatılabilmesi idari personel ile örgün eğitimde okuyan öğrencilerin öncelikli aşı programına dahil edilmesi sağlıklı bir şekilde bu işlemlerin yürütülebilmesi temini için oldukça önem taşımaktadır, şeklinde ifadeler kullanıldı. Bu durumun aksi olarak ise başta sağlık alanı olmak üzere uygulama eğitim alanlarından mezun olacak öğrencilerin mesleki icralarında telafisi mümkün olmayan sonuçlar üretmesi olası olacaktır denildi.

Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2021, 16:27