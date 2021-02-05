Yoğun kar yağışı uyarısı yapılan illerimiz! 5 Şubat hava durumu

Meteoroloji'nin 5 Şubat Cuma günü için hazırladığı hava durumu raporuna göre; Türkiye'nin doğu kesimleri ile kuzey kesimlerinin çok bulutlu ve parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor. Doğu Anadolu Bölgesi, Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin doğu kesimleri, Doğu Karadeniz ve Düzce haricinde Batı Karadeniz'in yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Belirtilen yerler dışındaki yerlerin açık ve az bulutlu geçeceği öngörülüyor.

Türkiye'de yağışların genel olarak sağanak yağış ve yağmur şeklinde olması bekleniyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin doğu kesimleri ve Doğu Karadeniz'in içlerinde kar yağışı ve karla karışık yağmurun etkili olacağı tahmin ediliyor. Artvin ve Rize çevrelerinde sağanak yağış ve kuvvetli yağmurun etkili olacağı öngörülüyor. Şırnak'ın doğu kesimleri ve Hakkâri'de yoğun kar yağışı bekleniyor. Türkiye'nin hem iç hem doğu kesimlerinde bugün sabah vakitlerinde don, buzlanma, sis ve pusun etkili olacağı tahmin ediliyor.

Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının normal koşullara göre 6-10 derece fazla olacağı öngörülüyor. Türkiye'nin kuzeyinde rüzgârın güneybatı ve batıdan esmesi bekleniyor. Akdeniz Bölgesi, Ege Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde rüzgârın kuzeybatıdan hafif ve orta şiddette eseceği tahmin ediliyor. Kastamonu ve Çankırı çevreleri, Akdeniz Bölgesi'nin içleri ve Doğu Karadeniz'in doğu kesimlerinde rüzgârın yerel olacak şekilde kuvvetli eseceği öngörülüyor.

Çığ riski için uyarı: Doğu Anadolu Bölgesi'nin güneydoğu kesimleri ve Doğu Karadeniz'in içlerinde hava sıcaklıklarının normal koşullara göre 5-8 derece fazla olması beklendiğinden kar erimesinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle hem çığ hem su baskınlarının meydana gelmesi bekleniyor.



Yoğun kar için uyarı: Şırnak'ın doğu kesimleri (Beytüşşebap ve Uludere), Van'ın güney kesimleri (Başkale, Gürpınar, Bahçesaray ve Çatak) ile Hakkâri de yoğun kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle kar kalınlığının 20-50 santime ulaşacağı öngörüldüğünden vatandaşların hazırlıklı olmaları gerekiyor.

Kuvvetli yağış için uyarı: Artvin kıyıları (Borçka, Murgul, Arhavi ve Hopa) ve Rize'de kuvvetli ve yerel olacak şekilde çok kuvvetli yağışın etkili olacağı öngörülüyor. 800 metrenin üstündeki rakımlarda ise yoğun kar yağışının etkili olması beklendiğinden dikkatli olunması önem arz ediyor.

İstanbul hava durumu

Az bulutlu ve parçalı bulutlu geçmesi beklenen İstanbul'da en yüksek sıcaklığın 14 derece olacağı tahmin ediliyor.

Ankara hava durumu

Az bulutlu ve parçalı bulutlu geçeceği tahmin edilen Ankara'da en yüksek sıcaklığın 12 derece olması bekleniyor.

İzmir hava durumu

Az bulutlu ve parçalı bulutlu geçeceği öngörülen İzmir'de en yüksek sıcaklığın 21 derece olacağı tahmin ediliyor.

Antalya hava durumu

Az bulutlu ve parçalı bulutlu geçmesi beklenen Antalya'da en yüksek sıcaklığın 20 derece olacağı öngörülüyor.

Zonguldak hava durumu

Parçalı bulutlu ve yerel olacak şekilde çok bulutlu geçeceği tahmin edilen Zonguldak’ta sabah vakitlerinde hafif biçimde sağanak yağış bekleniyor. Zonguldak'ta en yüksek sıcaklığın 13 derece olacağı öngörülüyor.

Trabzon hava durumu

Çok bulutlu ve parçalı bulutlu geçmesi beklenen Trabzon'da aralıklı olacak şekilde sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. Trabzon'da en yüksek sıcaklığın 15 derece olacağı öngörülüyor.

Erzurum hava durumu

Çok bulutlu ve parçalı bulutlu geçeceği tahmin edilen Erzurum'da öğle vakitlerinde kar yağışı bekleniyor. Erzurum'da en yüksek sıcaklığın 2 derece olacağı öngörülüyor.

Diyarbakır hava durumu

Parçalı bulutlu ve yerel olacak şekilde çok bulutlu geçmesi beklenen Diyarbakır'da en yüksek sıcaklığın 14 derece olacağı tahmin ediliyor.