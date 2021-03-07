Yoğun kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uzmanlarının bilimsel veriler ışığında değerlendirme ve tahminlerine göre, bugün akşam vakitlerinden yarın akşam saatlerine kadar ülke genelinin parçalı bulutlu ve çok bulutlu, Kuzey ve İç Ege, Marmara, İç Anadolu'nun kuzeyi, Göller Yöresi, Karadeniz, Adana, Hatay ve Osmaniye çevreleri, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun doğusu yağışlı geçecek.

Yağışlar, bu akşam saatlerinde Doğu Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında, yarın da Artvin, Rize ve Trabzon kıyılarında kuvvetli biçimde olmak üzere, genel olarak yağmur ve sağanak yağış; Doğu Anadolu, İç Anadolu'nun yüksek kesimleri ve Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur, Bitlis çevrelerinde ise yoğun olacak şekilde kar oluşması öngörülüyor.

Yağmur ve sağanak biçiminde görülecek yağışlar bu akşam vakitlerinde İstanbul, Yalova, Kocaeli, Düzce, Sakarya, Bartın ve Zonguldak ile Kastamonu ilinin kıyı kesimlerinde, gece vakitlerinde Artvin'in kıyı kesimleri ile Rize ve Trabzon çevrelerinde yerel olarak güçlü olması öngörüldüğünden meydana gelebilecek olumsuzluklar karşısında tedbirli ve dikkatli olunması isteniyor.





Sabah ve gece vakitlerinde doğu ve iç kesimlerde don ve buzlanma olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde çığ yaşanma riski var.

Hava sıcaklıkları; yağış gören bölgelerde 2 ila 8 °C düşecek, diğer yerlerde ise sıcaklıklarda ciddi bir farklılık olmayacak.





Rüzgâr da genel olarak kuzeydoğu ve kuzey yönlerden hafif, ara sıra da orta kuvvette esecek.



Denizlere baktığımızda Kuzey Ege’de fırtınaya yakın rüzgârların oluşması bekleniyor.