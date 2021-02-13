Yoğun kar yağışı geliyor! 13 Şubat hava durumu

Meteoroloji'nin 13 Şubat Cumartesi günü için hazırladığı hava durumu raporuna göre, Türkiye genelinde parçalı bulutlu ve yerel olacak şekilde çok bulutlu havanın etkili olacağı öngörülüyor. Karadeniz Bölgesi ve Marmara Bölgesi ile Hatay kıyıları, Adana'nın doğusu, Ardahan, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Erzurum, Bayburt, Artvin, Eskişehir, Kahramanmaraş, Osmaniye, Kütahya, Manisa ve İzmir çevrelerinin yağışı geçmesi bekleniyor. Türkiye'nin kıyı kesimlerinin yağmurlu ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Türkiye'nin iç kesimlerinin ise kar yağışlı geçeceği öngörülüyor. 14 Şubat Pazar günü Marmara Bölgesi'nde gece saatleri itibarıyla yoğun kar yağışı bekleniyor. Türkiye'nin doğusunda da don ve buzlanmanın yaşanacağı tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının ciddi seviyede azalma kaydedeceği öngörülüyor. Rüzgârın genel olarak kuzeyden esmesi bekleniyor. Türkiye'nin doğusu ile Doğu Karadeniz ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde rüzgârın güneyden ve güneybatıdan hafif ve orta şiddette eseceği tahmin ediliyor.

Yoğun kar yağışı için uyarı: 13 Şubat Cumartesi günü Marmara Bölgesi'nde akşam saatlerinde kar yağışının başlayacağı öngörülüyor. 14 Şubat Pazar günü Marmara Bölgesi'nde gece saatleri itibarıyla kuvvetli ve yerel olacak şekilde yoğun kar yağışının etkili olması bekleniyor. Kıyı kesimlerde kar kalınlığının 5-15 santimetre olacağı tahmin edilirken, iç kesimlerde 15-20 santimetre, yükseklerde ise 20-30 santimetre olacağı öngörülüyor.

İstanbul hava durumu

Çok bulutlu ve parçalı bulutlu geçeceği öngörülen İstanbul'da 14 Şubat Pazar günü gece saatleri itibarıyla yoğun kar yağışı bekleniyor. İstanbul'da beklenen en yüksek sıcaklık 3 derece.

İzmir hava durumu

Çok bulutlu ve parçalı bulutlu geçeceği tahmin edilen İzmir'de 14 Şubat Pazar günü gece saatleri itibarıyla yağmur bekleniyor. İzmir'de beklenen en yüksek sıcaklık 14 derece.

Antalya hava durumu

Parçalı bulutlu geçeceği öngörülen Antalya'da beklenen en yüksek sıcaklık 18 derece.

Çok bulutlu ve parçalı bulutlu geçeceği tahmin edilen Ankara'da beklenen en yüksek sıcaklık 5 derece.

Zonguldak hava durumu

Çok bulutlu ve parçalı bulutlu geçeceği öngörülen Zonguldak'ta 14 Şubat günü gece saatleri itibarıyla yağmur ve karla karışık yağmurun etkili olması bekleniyor. Zonguldak'ta beklenen en yüksek sıcaklık 4 derece.

Trabzon hava durumu

Çok bulutlu geçeceği tahmin edilen Trabzon'da aralıklı olacak şekilde yağmur bekleniyor. Trabzon'da beklenen en yüksek sıcaklık 9 derece.

Erzurum hava durumu

Çok bulutlu ve parçalı bulutlu geçeceği öngörülen Erzurum'da bugün sabah saatlerinde ve 14 Şubat Pazar günü gece saatleri itibarıyla kar yağışı bekleniyor. Erzurum'da beklenen en yüksek sıcaklık 5 derece.

Diyarbakır hava durumu

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin edilen Diyarbakır'da beklenen en yüksek sıcaklık 15 derece.