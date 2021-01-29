Yoğun kar uyarısı yapılan illerimiz! 29 Ocak hava durumu

Meteoroloji'nin 29 Ocak Cuma günü için hazırladığı hava durumu raporuna göre, Türkiye'nin genel olarak çok bulutlu ve parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi, Karadeniz Bölgesi'nin doğusu ve Akdeniz Bölgesi'nin doğusu ile Konya Ereğli, Sivas, Kayseri, Niğde ve Ordu'nun yağışlı geçeceği öngörülüyor. Kıyı Ege ile Marmara Bölgesi'nin batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin güney kesimleri, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Akdeniz Bölgesi'nin doğusu, Kıyı Ege ve Marmara Bölgesi'nin doğusunda sağanak yağış ve yağmurun etkili olması bekleniyor. Kıyı Ege'de yerel olacak şekilde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı öngörülüyor. Türkiye'nin diğer kesimlerinde kar yağışı ve karla karışık yağmurun etkili olacağı tahmin ediliyor. Osmaniye ve Hatay ile Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Adıyaman, Kilis, Gaziantep ve Kahramanmaraş çevrelerinde karla karışık yağmur ve kuvvetli yağmurun etkili olacağı öngörülüyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin batı kesimleri ve Doğu Akdeniz'in iç tarafları ile Hakkâri, Bitlis, Muş ve Erzurum'da yoğun kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor. Türkiye'nin doğu kesimleri ve iç kesimleri ile Marmara Bölgesi'nde don ve buzlanmanın etkili olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı

Türkiye'nin batı kesimlerinde hava sıcaklıklarının 2-4 derece artış göstereceği öngörülüyor. Türkiye'nin doğu kesimleri ile iç kesimlerinde hava sıcaklıklarının 3-5 derece azalacağı tahmin ediliyor. Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde olması bekleniyor.

Rüzgâr

Rüzgârın güneybatı yönü ile güney yönünden hafif ve orta şiddette eseceği öngörülüyor. Kıyı Ege, Marmara Bölgesi'nin batı kesimleri ve güney kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin doğu kesimlerinde rüzgârın yerel olacak şekilde kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Yoğun kar için uyarı: Doğu Anadolu Bölgesi'nin batı kesimleri ve Doğu Karadeniz'in iç tarafları ile Adıyaman, Kilis, Gaziantep, Kahramanmaraş, Hakkâri, Bitlis, Muş ve Erzurum'da yoğun kar yağışının etkili olacağı öngörüldüğünden dikkatli olunması önem arz ediyor.

Çığ için uyarı: Doğu Anadolu Bölgesi'nin doğu kesimleri ile Karadeniz'in doğusunun iç taraflarında yüksek kesimler için çığ uyarısı yapılıyor.

Kuvvetli rüzgâr için uyarı: Kıyı Ege, Marmara Bölgesi'nin batı kesimleri ve güney kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin doğu kesimlerinde rüzgârın yerel olacak şekilde kuvvetli eseceği tahmin edildiğinden tedbir alınması gerekiyor.

İstanbul hava durumu

Çok bulutlu ve parçalı bulutlu geçeceği tahmin edilen İstanbul'da beklenen en yüksek sıcaklık 9 derece.

İzmir hava durumu

Parçalı bulutlu geçeceği öngörülen İzmir'de beklenen en yüksek sıcaklık 10 derece.

Antalya hava durumu

Çok bulutlu ve parçalı bulutlu geçeceği tahmin edilen Antalya'nın doğusunda akşam vakitlerinde sağanak yağış ve yağmurun etkili olacağı öngörülüyor. Beklenen en yüksek sıcaklık 15 derece.

Ankara hava durumu

Çok bulutlu ve parçalı bulutlu geçeceği öngörülen Ankara'da beklenen en yüksek sıcaklık 3 derece.

Zonguldak hava durumu

Çok bulutlu ve parçalı bulutlu geçeceği tahmin edilen Zonguldak'ta beklenen en yüksek sıcaklık 9 derece.

Trabzon hava durumu

Çok bulutlu geçeceği öngörülen Trabzon'da aralıklı olarak sağanak yağış ve yağmurun etkili olacağı tahmin ediliyor. Beklenen en yüksek sıcaklık 9 derece.

Erzurum hava durumu

Aralıklı olacak şekilde kar yağışlı ve çok bulutlu geçeceği öngörülen Erzurum'da beklenen en yüksek sıcaklık 1 derece.

Diyarbakır hava durumu

Yağmurlu ve çok bulutlu geçeceği tahmin edilen Diyarbakır'da sabah vakitlerinde karla karışık yağmurun etkili olacağı öngörülüyor. Beklenen en yüksek sıcaklık 6 derece.