Yoğun kar uyarısı yapılan illerimiz! 18 Ocak hava durumu

Meteoroloji'nin 18 Ocak Pazartesi günü için hazırladığı hava durumu raporuna göre; Türkiye'de genel olarak parçalı bulutlu ve çok bulutlu havanın etkili olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi, Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, İç Anadolu Bölgesi'nin doğusu ile güneyi ve Doğu Akdeniz ile Kırıkkale, Ankara, Antalya, Kütahya, Bilecik, Yalova, Kocaeli ve İstanbul'da yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin doğusu ile Akdeniz Bölgesi'nde yağışların sağanak ve yağmur biçiminde olacağı öngörülüyor. Kocaeli ile Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yerel olarak gök gürültülü kar sağanağının etkili olması bekleniyor. Türkiye'nin beklenen diğer kesimlerinde ise kar yağışı ve karla karışık yağmurun etkili olacağı tahmin ediliyor. Siirt ve Batman ile Artvin ve Rize kıyılarında şiddetli yağmurun yanı sıra yerel olarak karla karışık yağmurun etkili olacağı öngörülüyor. Hakkâri, Şırnak ve Bitlis'te yoğun kar yağışı bekleniyor. Türkiye'nin doğusu ile iç kesimlerinde sabah ve gece vakitlerinde şiddetli don ve buzlanmanın etkili olacağı tahmin ediliyor. Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerine göre 4-8 derece düşük olacağı öngörülüyor.

Vatandaşlara peş peşe uyarılar

Hakkâri, Şırnak ve Bitlis çevrelerinde yoğun kar yağışı, Siirt ve Batman ile Artvin ve Rize kıyılarında şiddetli yağmur ve sağanak yağışın etkili olacağı tahmin edildiğinden vatandaşların tedbirli olmaları önemli. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin doğusu ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin güneydoğusunda rüzgârın güneyden şiddetli ve yerel olarak fırtına biçiminde eseceği öngörüldüğünden vatandaşların dikkatli olmaları önem arz ediyor. Türkiye'nin doğusu ve iç kesimleri ile Marmara Bölgesi'nin kuzeyinde sabah ve gece vakitlerinde yerel olarak şiddetli don ve buzlanmanın etkili olacağı tahmin edildiğinden sürücülerin tedbir almaları gerekiyor.

İstanbul hava durumu

İstanbul'un çok bulutlu geçmesi bekleniyor. İstanbul genelinde sabah vakitlerinde ve Anadolu Yakası'nda akşam vakitlerinde aralıklı olarak kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor. 3°

Ankara hava durumu

Ankara'nın çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Ankara'da sabah vakitlerinde hafif şekilde kar yağışının etkili olacağı öngörülüyor. -3°

İzmir hava durumu

İzmir'de parçalı bulutlu ve aralıklı olarak az bulutlu bir havanın etkili olması bekleniyor. 6°

Diyarbakır hava durumu

Diyarbakır'ın çok bulutlu geçmesi, aralıklı olarak da yağmur ve karla karışık yağmurun etkili olması bekleniyor. Diyarbakır'da gece vakitleri itibarıyla kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor. 8°

Erzurum hava durumu

Erzurum'un çok bulutlu ve aralıklı olacak şekilde kar yağışlı geçeceği öngörülüyor. -2°

Trabzon hava durumu

Trabzon'un çok bulutlu geçmesi, gece vakitlerine kadar kıyı kesimlerinin aralıklı olarak yağmurlu ve karla karışık yağmurlu geçmesi bekleniyor. Trabzon'un yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor. 8°

Antalya hava durumu

Antalya'nın çok bulutlu geçmesi, öğle vakitlerinde ise hafif şekilde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. 14°