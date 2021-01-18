YKS ne zaman yapılacak? ÖSYM Başkanı açıkladı

2021 senesinde YKS'nin hangi günler yapılacağı belli oldu. Konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan ÖSYM Başkanı Aygün, 2021 senesinde yapılacak olan sınavların tarihlerinin, söz konusu sınavlara yönelik başvuru tarihlerinin ve sonuçların duyurulmasına ilişkin tarihlerin ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden öğrenilebileceğini ifade etti.

Aygün, 2021 senesinde YKS'nin (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) 26-27 Haziran günlerinde yapılacağını bildirdi. TYT'nin (Temel Yeterlilik Testi) 26 Haziran günü uygulanacağını kaydeden Aygün, AYT (Alan Yeterlilik Testleri) ile YDT'nin (Yabancı Dil Testi) 27 Haziran günü gerçekleştirileceğini duyurdu. Aygün, sınava girecek kişilere başarılar diledi.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, adayların 2021 senesine ilişkin sınav takvimine ulaşabilecekleri bir bağlantı paylaşıldı. Söz konusu açıklamada, koronavirüsün seyri doğrultusunda yeni önlemler alınması halinde sınav takviminde güncelleme yapılabileceği ifade edildi.

2020 senesinde YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) 27-28 Haziran günlerinde yapılmıştı. TYT (Temel Yeterlilik Testi) 27 Haziran günü yapılırken, AYT (Alan Yeterlilik Testleri) ve YDT (Yabancı Dil Testi) 28 Haziran günü gerçekleştirilmişti.

2020 senesinde YKS'ye girenlerden koronavirüse yakalananlar, koronavirüs tedavisi sona eren ancak karantina süreci devam edenler, koronavirüs vakasıyla teması nedeniyle karantina altında olanlar ve koronavirüs semptomları gösterenlerin yedek sınav binalarında farklı salonlarda sınava girmelerine yönelik karar alınmıştı. Söz konusu adaylardan Genel Amaçlı Dilekçe'yi doldurmaları ve dokümanlarla beraber mail halinde yollamaları talep edilmişti. YKS'ye giren kişilere önlem amaçlı dezenfektan ve maske dağıtılmıştı. İsteyen kişiler de kendi dezenfektanlarını ve maskelerini getirmişlerdi. Sınav görevlilerine dezenfektan ve maskenin yanı sıra lateks eldivenler dağıtılmıştı. Adayların istekleri doğrultusunda maskelerini çıkarabilecekleri ancak sınav görevlilerinin maske takmalarının zorunlu olduğu ifade edilmişti. Okul bahçelerine adaylar ve görevliler haricinde herhangi bir kişinin girmesine izin verilmemişti. Sınav girişinde ve çıkışında adayların sosyal mesafe kuralına uymaları sağlanmıştı.

TYT (Temel Yeterlilik Testi) oturumuna 2 milyon 296 bin 138 kişi girmişti. AYT'ye (Alan Yeterlilik Testleri) 1 milyon 672 bin 376 kişi girmişti. YDT'ye (Yabancı Dil Testi) ise 105 bin 579 kişi girmişti. TYT (Temel Yeterlilik Testi) oturumunda 248 kişinin sınavı geçersiz olmuştu. AYT (Alan Yeterlilik Testleri) oturumunda 67 kişinin sınavı geçersiz olmuştu. YDT'de (Yabancı Dil Testi) ise 6 kişinin sınavı geçersiz olmuştu.

Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2021, 18:31