YKS İptal Mi Oldu? 2021 TYT AYT Sınavları İptal Edilecek Mi?

2021 senesinde üniversite sınavına girecek olan lise son öğrencilerini ilgilendirecek olan çok önemli bir konu gündeme bomba gibi düştü. YKS iptal mi oldu? Lise son öğrencilerinin üniversite sınavı olarak gireceği YKS sınavının iptali olup olmadığı soruları gündemde yer tuttu. Öğrenciler sınava girip tercih yapacaklarını düşünürken YKS üniversite sınavının iptal olup olmadığı konusu kafaları karıştırdı. Peki yetkililerden bir açıklama geldi mi? Üniversite sınavı bu sene yapılmayacak mı? TYT ve AYT sınavlarının yapılıp yapılmayacağına dair bilgiler haberimizin detaylarında yer almaktadır. İşte konu hakkında bilgiler…

Lise son öğrencileri girecekleri üniversite sınavında Türkçe, Matematik, Fen bilimleri ve sosyal bilimler dersi üzerinden sorular cevaplarken öğrenciler toplamda 120 soru ile ilgilenecektir. 135 dakika olan sınav suresinde TYT sınavından 150 puanlık barajı geçip ikinci sınava girmeye hak kazanan öğrenciler ise 2. oturum olan AYT sınavına ya da dil tercih eden öğrenciler de 3. Oturum olan YDS sınavına girmeye hak kazanıp ilgi alanlarına göre soru çözebiliyorlar. Ancak YDT ve AYT sınavlarının iptal olacağı konusu kafalarda soru işareti bıraktı. Üniversite sınavının bu sene olup olmayacağı merak konusu oldu. Öğrenciler konu hakkında araştırmalar yapmaya başladı.

Lise son sınıf öğrencileri başta olmak üzere, 9,10 ve 11. Sınıf öğrencileri ile birlikte öğretmenler ve lise öğrencilerinin velileri konu hakkında araştırma yapmaya başladı. Sınav hakkında yetkililerden henüz resmi bir açıklama gelmez iken kafalarda soru işaretleri oluştuğu öğrenildi. 2021 TYT ve AYT sınavlarının yapılıp yapılmayacağı merak konusu olurken resmi bir açıklamanın henüz öğrencilere bildirilmemesi konu hakkında merakı arttırdı.

Edinilen son bilgilere göre ÖSYM üniversite sınavı YKS için bir sınav takvimini öğrencileri ile paylaşmış ve Temel Yeterlilik Sınavı’nın (TYT) 26 Haziran 2021 tarihinde uygulanacağına dair bilgi paylaşımında bulunmuştu. Açıklanan bilgilere göre sınav saati ise 10:15 olacaktı. Alan Yeterlilik Sınavı olan AYT ise 27 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşecek idi ancak sınavın yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu.

Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2021, 19:40