YKS Başvuruları İçin Son Günler! YKS Başvuruları Ne Zaman Bitiyor, YKS Ücreti Ne Kadar?

Milyonlarca adayın gireceği TYT, AYT, YDT'den oluşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları Şubat ayının ilk günlerinde başlamıştı. 2 Mart 2021 tarihinde sona erecek olan başvuru süreci ile ilgili detaylar merak edildi. Geçtiğimiz senelerde YKS başvuruları e-Devlet üzerinden yapılamıyordu fakat bu sene bir yenilik yaparak e-Devlet sistemi üzerinden de başvurular alınmaya başlandı. Bunların yanı sıra ÖSYM Başvuru Merkezleri, ÖSYM’nin web adresi ve AİS mobil uygulaması da başvuruları gerçekleştirebileceğiniz kanallar olarak belirlendi.

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvurularının 4 Şubat ile 2 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacağı açıklandı. ÖSYM tarafından açıklanan bilgilere göre, YKS için geç başvuru tarihleri de 17-18 Mart 2021 olarak belirlendi.

YKS’YE NASIL BAŞVURULUR?

YKS’ye başvuru yapmak isteyen adaylar ÖSYM Başvuru Merkezleri’nden, ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr internet sitesinden, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulamasından ve e-Devlet’ten başvurularını gerçekleştirebilirler.

Başvuru esnasında HES kodunuz talep edilecektir. Başvuru yapmadan önce Hayat Eve Sığar uygulamasından, e-Devlet üzerinden ya da SMS aracılığı ile HES kodu almayı unutmayın.

2021 YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YKS’nin her bir oturumu için ödenmesi gereken tutar 90 lira olarak belirlenmiştir. Başvurularını geç başvuru tarihleri arasında yapan adaylar sınav ücretlerini iki katı olacak şekilde ödeyecektir.

4 Şubat 2 Mart tarihleri arasında yatırılması gereken YKS sınav ücretleri şu şekildedir;

Sadece Temel Yeterlilik Testine (TYT) girecek olan adaylar 90 lira ödeme yapmalıdır.

TYT ile Alan Yeterlilik Testi (AYT) veya TYT ile Yabancı Dil Testine (YDT) girecek olan adayların 180 lira ödemesi gerekmektedir.

TYT, AYT ve YDT’ye girecek olan adayların toplam ödemesi gereken ücret 270 liradır.

YKS ÜCRETİ NEREYE YATIRILIR?