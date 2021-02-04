YKS 2021 Kılavuzu Yayımlandı ÖSYM Açıkladı! YKS- AYT 2021 Başvuru

ÖSYM tarafından lise son sınıf öğrencilerimizin uzun zamandır bekledikleri sınava dair ayrıntılar açıklandı. Binlerce öğrencimiz bu sene sonu YKS 2021 sınavına girecek. Sınava dair ise merak edilen sınav tarihi, sınav ücreti gibi ayrıntılar belirlendi. Detaylar ise haberimizde.

Binlerce öğrencimizi üniversiteye gitmek için son senelerinde girmeleri gereken sınava hazırlanıyorlar. Bu sınavdan ise aldıkları puan ve başarı sıralamalarına göre hayallerindeki üniversiteye yerleşecekler. YKS 2021 için de ÖSYM tarafından kılavuz açıklandı. ÖSYM resmi internet sitesine göre hazırlanan kılavuzda sınav ücreti, başvuru tarihleri ve sınav zamanı gibi sınav hakkımda tüm detaylar ve öğrencilerin bilmesi gerekenler paylaşıldı.

26 ila 27 Haziran tarafından yapılan YKS sınavı ile öğrenciler üniversitelere yerleşebilecekler.

BAŞVURU TARİHLERİ

Yapılan açıklamalara göre öğrencilerin başvurularını 4 Şubat ve 2 Mart arasında yapmaları gerekiyor. Öğrenciler başvurularını ÖSYM resmi sitelerinden yapabilecekleri gibi başvuru merkezlerinden de yapabilirler.

YKS 2021 NE ZAMAN

2021 yılında gerçekleşecek Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı ise 26 ila 27 Haziran tarihlerinde yer alacak. 26 Haziran da öğrencilerimizin Temel Yeterlilik Testi olan TYT sınavına 27 Haziran da ise Alan testlerine girecekler. Sabah öğrencilerimizin ilgili alan sınavlarına öğleden sonra da YDT sınavına girecekler.

SINAV ÜCRETLERİ NE KADAR

2021 sınav ücretleri de aynı zamanda açıklandı. YTY, AYT ya da YDT sınavlarına girmek isteyen öğrencilerimiz sınav başında 90 Türk lirası yatırmak zorunda.

TYT sınavlarında ise öğrencilerimize 120 dakika verilecek. Bu süre zarfından öğrencilerimize 40 Türkçe, 40 Matematik sorusu sorulacak.

20 Fen Bilimleri ve 20 de Sosyal Bilimler soruları gelecek.

Fen Bilimleri testinde 7 sorunun Fizik, 6 sorunun Biyoloji ve 6 sorunun da Kimya alanında gelmesi bekleniyor.

Sosyal Bilgiler Bölümünde ise Tarih, Coğrafya, Din ve Felsefe bölümlerinden 5’er adet soru sorulacak.

HES KODU

YKS başvurularında öğrencilerden HES kodu istenecek. Bu nedenle öğrencilerimiz HES kodunu almayı unutmamalılar.

ÖSYM başkanı Aygün ise öğrencilere yayımlanan kılavuzu okumaları gerektiğini hatırlattı.

Öğrencilerimizin sınavlarında ise sosyal mesafe kuralları ve hijyen dikkate alınacak. Maske ve mesafe eşliğinde kurallara uygun olarak sınav gerçekleşecek.