Yılın İlk Zammı Elektrik ve Doğal Gaza Geldi!

2021 yılının gelmesi il birlikte zamlarda ardı ardına gelmeye başladı. İlk zam ise elektriğe ve doğal gaza geldi. Elektriğe yüzde 6 oranında zam gelirken doğalgaza ise tarifeler üzerinden gelen zam oranları haberimizin devamında...

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik tarifelerinde geçerli bütün tüketici grupları için vergi ve fonlar dahil olduğu yaklaşık olarak %6 zam yaptı. Doğal gaz zammında ise, 2021 yılının Ocak ayında geçerli olacak olan fiyat tarifelerinde konut ve ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri abone gruplarında ise %1 oranında zam yapıldı.

2021 yılının gelmesi ile birlikte ilk zam elektrik ve doğal gaza geldi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2021 yılında elektrik ve doğal gazda uygulanacak olan hizmet bedellerini duyurdu.

Elektrik tarifelerinde bütün tüketici grupları için vergi ve fonlarda içinde olmak üzere %6 oranında zam yapıldı.Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun konuya ilişkin alınan, kurul kararını Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Resmi Gazete'de konuya ilişkin tablo yayımlandı, yayımlanan tarife tablolarından yapılmış hesaplamaya ilişkin, elektrik tarifelerinde mesken, sanayi ve ticarethane gibi abone grupları için vergi ve fonlar dahil olmak üzere %6 oranında artışa gidildi. Söz konusu edilen oran, tarife gruplarına göre küçük çaplı değişiklikler gösterebiliyor.

Doğal Gaza Zam

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) web sitesinde,2021 yılı ocak ayına ilişkin olmak üzere doğal gaz tarife tablosu yayımlandı. Buna tabloya göre, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uygulamış olduğu satış fiyatı, 2020 yılı Aralık ayında geçerli olan tarifeye göre %1 oranında bir artış yaşayarak, 1000 metreküp doğal gaz kullanımında bu fiyat bin 264 Türk Lirası olarak belirlenirken, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri için ise bu fiyat bin 414 Türk Lirası olarak belirlendi. Doğal gaz için fiyat tarifeleri ise aylık olarak hesaplanmaktadır.

Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2021, 01:46