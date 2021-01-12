Yıldırım Operasyonları bitti, sıra Eren Operasyonları'nda!

Yurt içinde terör ile mücadele dâhilinde düzenlenen Yıldırım Operasyonları, 10 Ocak 2021 itibarıyla sona erdi. Türk askerleri, kış aylarında da terör ile mücadelesine kararlı bir şekilde devam edecek.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre, Eren-1 Tendürek Operasyonu gerçekleştiriliyor. İç güvenlik operasyonları dâhilinde başlatılan ve 1.071 personelin katılım gösterdiği Eren-1 Tendürek Operasyonu'nda 72 operasyonel timin görev yürüttüğü belirtildi.

İçişleri Bakanı Soylu, 2021'in kış aylarında PKK'lı teröristlerin inlerinde yalnız bırakılmayacağına dikkat çekti. Soylu, Trabzon'da şehit düşen Eren Bülbül anısına başlatılan operasyonlara Tendürek'ten başlandığını söyledi.

Eren Bülbül kimdir?

Eren Bülbül, 11 Ağustos 2017 tarihinde Trabzon'un Maçka ilçesinde terör örgütü PKK'nın erzak çaldığına dair ihbarda bulunmuştu. Teröristlerin girdikleri evi güvenlik güçlerine gösteren Eren Bülbül, hainlerin açtığı ateş nedeniyle şehit düşmüştü. Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik de alçakların saldırısı sonucu şehit olmuştu. 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün şehit düşmesi tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu.

Yıldırım Operasyonları

Yıldırım Operasyonları, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan Halil İbrahim Yıldırım anısına başlatıldı. Söz konusu operasyonlar kapsamında 20 büyük operasyon, 89 orta operasyon, 11 bin 624 küçük operasyon gerçekleştirildi. Böylece toplam 11 bin 733 operasyon düzenlendi.

Yıldırım Operasyonları dâhilinde 153 terörist etkisizleştirildi. Teröristlerden 149'u ölü olarak ele geçirilirken, 4'ü sağ olarak ele geçirildi. 90 işbirlikçi ise yakalandı. Operasyonlar kapsamında 707 tane mağara, depo ve sığınak Mehmetçik tarafından ortadan kaldırıldı. Öte yandan, 215 EYP, 399 tane el bombası, 17 bin 7 ton esrar ve 278 tane silahın yanı sıra 38 milyon kök kenevir ele geçirildi. Teröristlere ait birçok yaşam ve gıda ürünü bulundu. Ayrıca, 2 ton 478 kilo patlayıcı madde ele geçirildi.

Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2021, 14:07