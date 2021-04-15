Yıldırım Akbulut Hayatını Kaybetti! Başsağlığı Mesajları Geldi

Eski başbakan olan Yıldırım Akbulut bir süredir tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayata gözlerini yumdu. 86 yaşında vefat ettiği öğrenilen Akbulut'un vefatı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan başsağlığı mesajı yayınladı. Erdoğan'ın yayınladığı mesajda eski başbakan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanı, değerli devlet adamı, Cumhurbaşkanlığı yüksek istişare kurulu üyesi Yıldırım Akbulut'un ölümünün bizleri derinden üzdüğü ifade edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaştığı mesajda merhum Yıldırım Bey'e Allah'tan rahmet, sevenlerine, ailesine ve milletimize de başsağlığı diliyorum, Akbulut'un mekanı cennet olsun şeklinde ifadeler kullanıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop da 86 yaşında tedavi gördüğü hastanede vefat eden eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut için bir taziye mesajı paylaştı. Siyaset hayatında uzun yıllar Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, bakan, başbakan ve milletvekili olarak hizmette bulunmuş, mütevazi kişiliği ile değer görmüş sevilen siyasetçi Yıldırım Akbulut'un vefatını derin bir teessürle öğrendiğini Şentop belirtti. Yıldırım Akbulut’ a Cenab-ı Hak’tan rahmet, sevenlerine ve ailesine sabırlar diliyorum şeklinde ifadeler kullanıldı.

Bu mesajın yanı sıra Mustafa Şentop, Yıldırım Akbulut'un kızı olan Gülsüm Akbulut'u da aradı ve taziye mesajlarını kendisine iletti. Konuya yönelik açıklama Türkiye Büyük Millet Meclisi iletişim koordinatörlüğü tarafından gerçekleşti. Koordinatörlük Akbulut'un kızı Gülsüm Akbulut'u telefonla aradı ve Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un başsağlığı dileklerini kendisine iletti.

Şentop'un Yıldırım Akbulut'un kızı Gülsüm Akbulut'a ilettiği mesajda Türkiye'nin önemli bir değerinin kaybedilmiş olmasından dolayı duyulan derin özlem dile getirildi ve kıymetli ve sevilen devlet adamının kaybedilmesinin üzüntüsünü yaşandığı açıklandı. Yıldırım Akbulut'u daima rahmet ve saygı ile anacağız, şeklinde açıklamalar kullanan Mustafa Şentop, ülkemiz büyük ve önemli bir değerini kaybetti milletimizin başı sağ olsun dedi. Yıldırım Akbulut'un kızı olan Gülsüm Akbulut'a taziye mesajlarını ileten Mustafa Şentop, kızı başta olmak üzere Yıldırım Akbulut'un tüm sevenlerine sabırlar diledi ve mekanı cennet olsun şeklinde dilekte bulundu.