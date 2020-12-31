Yılbaşında Atılabilecek En Güzel Mesajlar

2020 yılından çıkmaya, 2021 yılına ise girmeye sayılı günler kaldı. Yılbaşı demek, heyecan demek, yeni umutlar, güzel hayaller demek. Milyonlarca insanın yeni yılda kendisi ve sevdikleri için başarı, sağlık, huzur ve para dilediği yılbaşı gecesinde. Herkes eşine, dostuna, ailesine, akrabalarına, sevgilisine ve arkadaşlarına güzel mesajlar yollamakta. Bizde sizler için bu güzel dileklerinizin yazıya döküleceği yeni yıl mesajları hazırladık.

Yeni yılda huzur hep seninle olsun, yeni yılın kutlu olsun.

2021 yılı, sana gülüşün kadar güzel armağanlar getirsin, bütün dileklerinin kabul olacağı yeni bir yıl dilerim.

Yeni yılda aşk, para, huzur peşinden ayrılmasın.

Yeni yılda gülümsemen hiç eksik olmasın. Mutlu yıllar

Beyaz bir sayfa kadar, temiz ve güzel bir yıl dilerim.

Geçmişin izlerinden kurtulup, geleceğin en güzel yarınlarına iz bırakacağın bir yıl olsun. Yeni yılın kutlu olsun.

Sevgi ve neşe dolu umutlu yarınların olsun. Yeni yılın kutlu olsun.

Şansın peşini bir an olsun bırakmayacağı bir yıl olsun. Mutlu yıllar.

Sevilip, sevileceğin, başarı dolu yarınların olsun. Yeni yılın kutlu olsun.

Her yeni yıl, yeni bir şans derler bu yeni yılda şansın bol olsun. Yeni yılın kutlu olsun.

Başarı hikayesi ile dolu bir yıl dilerim.

2021 Yılı bütün insanlık adına güzel bir yıl olsun. Yeni yılın kutlun olsun

Yeni yıl hayırlara vesile olması ümidi ile yeni yılın mutlu ve huzurlu olsun.

Yeni yılda her şey yenilensin, bir sen eski kal birtanem.

Sağlık, mutluluk, sıhhat dolu nice yılların olsun. Yeni yılın kutlu olsun

Bu yıl senin olsun, evin, sofran bereket ile dolsun yeni yılın kutlu olsun

Yeni yılda kar kadar, beyaz ve saf temiz bir yılın olsun.

Birlikte geçirdiğimiz yıllara bir yenisi daha eklenirken, yeni yılımız aşk ile dolu olsun yeni yıl mutlu ve umutlu olsun.