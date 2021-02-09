Yeşilay Genel Başkanı uyardı: Koronavirüs sigara içen insanları seviyor!

Bugün Sigarayı Bırakma Günü... Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Öztürk, her sene 8 milyona yakın kişinin tütün kullanımı sebebiyle yaşamını yitirdiğini ifade etti. Prof. Dr. Öztürk, akciğerlerde tütün ve tütün ürünleri tüketimi nedeniyle tahribat meydana geldiğine dikkat çekti. Türkiye'de şu ana kadar 25 binden fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüsün direkt olarak akciğerleri hedef aldığını kaydeden Prof. Dr. Öztürk, bu yüzden pandeminin başından beri insanlara sigara tüketimine son vermeleri için çağrıda bulunduklarını ifade etti.

"Sigara kullanımına son vermek artık daha önemli"

Prof. Dr. Öztürk, koronavirüs sürecinde sigara kullanımına son vermenin artık daha önemli olduğunu belirterek, sigara tüketen kişilerin koronavirüsü daha ağır atlattığını kaydetti. Bu nedenle Yeşilay olarak "sigara tüketimine son vermenin zamanın geldiğine" ilişkin bir kampanya yürüttüklerini ifade eden Prof. Dr. Öztürk, koronavirüs ve sigara arasındaki bağlantıya dair bilimselliğe aykırı bilgilerin yayıldığına işaret etti.

"Hem kendinizi hem de yakınlarınızı koruyun"

Prof. Dr. Öztürk, koronavirüsün sigara tüketen insanları sevdiğine dikkat çekerek, insanların hem kendilerini hem de yakınlarını korumak adına sigara tüketimine son vermeleri için çağrıda bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sigaranın haram olduğunu bildirdi. Prof. Dr. Erbaş, Türkiye'de sigara tüketimi nedeniyle her sene 100 binden fazla insanın yaşamını yitirdiğini belirtti. Sigaraya karşı hep birlikte mücadele edilmesi gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Erbaş, söz konusu tehlikenin sona erdirilmesi için çağrıda bulundu. Prof. Dr. Erbaş, Sigarayı Bırakma Günü'nün söz konusu bağımlılığa son verilmesi için bir vesile olmasını umut ettiğini dile getirdi.

Sigarayı bıraktıktan sonra ne olur?

Sigarayı bırakmanın faydalarına ilişkin Yeşilay tarafından bir liste hazırlandı. Söz konusu listede, sigarayı bıraktıktan 2 saat sonra vücuttan nikotinin ayrılmaya başladığı ifade ederek, 6 saat sonra ise kan basıncı ile kalp atış hızının azalmaya başladığı belirtildi. 12 saat sonra kan dolaşımının zehirli karbon monoksitten temizlendiği kaydedilen listede, böylece akciğerlerin daha iyi çalışmaya başladığı ifade edildi.

Listede, sigarayı bıraktıktan 2 gün sonra koku ve tat duyularının yerine geldiği belirtilerek, 2-12 hafta içerisinde insanların kan dolaşımının düzeldiği aktarıldı. Böylece insanların daha kolay bir şekilde yokuş ve merdiven çıkabildikleri, daha rahat koşabildikleri ve yürüyebildikleri kaydedildi. Sigarayı bıraktıktan 3-9 hafta sonra nefes alma güçlüğü, öksürük ve hırıltı gibi sorunların azaldığı ve akciğerlerin güç kazandığı ifade edilen listede, 5 sene sonra kalp krizi tehlikesinin yarı yarıya azaldığı belirtildi.

Listede, 10 sene sonra akciğer kanseri tehlikesinin yarı yarıya azaldığına dikkat çekilerek, kalp krizi tehlikesinin de hiç sigara tüketmeyen bir insanın riskiyle aynı seviyeye gerilediği ifade edildi. Öte yandan yaşlılık belirtilerinin ve kırışıklıkların azaldığı belirtilen listede, maddi olarak rahatlamanın başladığı ve insanların kendilerini daha mutlu hissettikleri kaydedildi. Listede, nefes, kıyafet, araba ve evin daha güzel kokmaya başladığı aktarılarak, insanların çevresindekilere örnek teşkil etmeye başladıkları ve daha sağlıklı bebeklere sahip olabildikleri kaydedildi.

Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2021, 15:54