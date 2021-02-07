Yerli Parmak İzi Tanıma Sistemi Geliyor!

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, HAVELSAN ve BİYOTEKSAN tarafından geliştirilen, yerli mühendislik ile ortaya konmuş “yerli parmak izi tanıma sistemi”nde son aşamaya gelindiği aktarıldı. Yerli parmak izi sistemi adli incelemelerin yanı sıra kimlik tanıma, kimlik doğrulama işlemlerini hızlandırmak ve güvenilirliği artırmak adına, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nde kullanılacak. Parmak izi sistemi daha sonra, jandarma ve emniyet tarafından da kullanılacak.

Türkiye biyometrik veri sistemi geliştiren 7. ülke oldu

An itibariyle yabancı şirketler tarafından üretilen parmak izi sistemlerini kullanan Türkiye, bu gelişme ile birlikte kendi biyometrik veri sistemini geliştirmiş 7. ülke olacak. Projenin ilk fazında BİYOTEKSAN, parmak izi tanıma ürününü, ikinci fazda ise olay yeri parmak izi tanıma ürününü geliştirecek. Projenin ilerleyen safhalarında parmak izi, avuç içi, damar izi, yüz, iris, retina, ses ve diğer verilerin yer alacağı bir ulusal biyometrik veri yönetim sistemi devreye girecek.