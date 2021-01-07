Yerli Otomobil Günsel İçin Personel Alımları Başladı!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından yerli otomobil projesi olarak tanıtımı yapılan Günsel’in üretim aşamasına geçilebilmesi için eleman alınacak. İşe alınması planlanan elemanlar ise Kıbrıs’ın başkenti Lefkoşa’da bulunan Yakın Doğu Üniversitesi’nde bulunan Günsel Üretim Tesisinde çalışacaklar. Peki Günsel’in üretimi için aranan elemanların hangi şartlara sahip olmaları gerekiyor, sizler için araştırıp derledik. Detaylar haberin devamında.

Testlerinin tamamlanıp prototip aşamasından çıkmaya hazırlanan Günselin seri üretimine başlamak isteyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, otomobilin üretiminde aktif olarak görev yapması ve yetiştirilip otomotiv sektörüne kazandırılması amacıyla 100 kişilik en az lise mezunu olması şartı aranan bir kadro oluşturmayı planlıyor. Başvuruda bulunacak olan kişilerden ise teknik liselerin makine bölümlerinden mezun olanların öncelikli olacağı belirtiliyor. Yerli otomobilin geliştiricilerinin yaptığı açıklamaya göre gerek tasarım, dizayn, gerek araştırma geliştirme, gerekse üretim ve pazarlama bir otomobilin geçtiği tüm süreçlerde yeni ve morderni hedefleyen firma seri üretime geçmek için hazırlıklarına devam ediyor.

Şu anda aktif olarak Mühendis, geliştirici, tasarımcı ve üretime yönelik çalışanlardan oluşan 175 kişilik bir kadroya sahip olan Günsel, başlangıçta bin adet üretim gerçekleştirmeyi hedefliyor. Bu hususta firmanın atmak istediği adımlardan birisi de üretim kapasitesini artırabilmek amacıyla kadrosunu genişletmek.

Peki öncelikli olarak hangi alanda personeller aranıyor? Günsel’e ait resmi internet adresinde çeşitli pozisyonlara dair işe alım ilanlarına erişebilirsiniz. Bu sitede kalıp üretim ustası, montaj uzmanı, makine operatörü, kablolama çalışanı, lojistik operatörü, lazer kesim makineleri operatörü ve plastik kalıp üretim ve bakım uzmanları gibi birçok iş alanına yönelik ilana ulaşılabilir.

Öncelikli olarak ara üretim elemanı açığını tamamlayıp seri üretim sürecini kolaylaştırmak isteyen firma aynı zamanda mühendis ve tasarımcı alımına da devam edeceğini belirtiyor.

2020 yılının Kasım ayında düzenlenen MÜSİAD EXPO 2020 fuarında tüm dünyanın ilgisini üzerinde toplamayı başarmış olan Günsel’in tam elektrikli B9 modeli sayısı 100’ü aşan Türk tasarımcı ve mühendis tarafından geliştirildi. Firma 2025 yılına kadar yıllık üretim kapasitesini 30 bin araca çıkarmayı amaçlıyor. Bu sebeple de eleman sayısını bin kişinin üzerine çıkarabilmeyi hedefliyor.