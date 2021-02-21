Yerli Koronavirüs Aşısı Sonbahara Kaldı! Sağlık Bakanı Koca Yerli Aşıda Son Durumu Açıkladı

Koronavirüs salgınında yeni bir döneme girerken herkesin gözü kulağı aşılama sürecinde. 65 yaş üstü vatandaşlar ithal aşılar ile aşılama süreci devam ederken öte yandan da sağlık camiasının gözü kulağı aşılama işleminin hızlanmasında bir numaralı etken olacak olan yerli aşıda… Vatandaşlar “Yerli koronavirüs aşısı ne zaman çıkacak, ne durumda?” gibi soruların yanıtlarını arıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli aşının son durumuyla ilgili açıklama yaparak bu sorulara yanıt getirdi.

Fahrettin Koca ile görüşen Gazeteci Osman Müftüoğlu’na göre yerli aşının devreye gireceği tarih daha önce de gerek Sağlık Bakanı tarafından gerekse de Recep Tayyip Erdoğan tarafından söylendiği üzere Nisan 2021… Lakin yerli aşı her ne kadar Nisan 2021’de devreye girecek olsa da aşının halk nezdinde hazır olacağı tarih 2021 yılının sonbahar ayları olacak. Bir başka deyişle, nisanda hazır olması öngörülen yerli aşı, halk için sonbahar aylarına kaldı. Vatandaşlar, ithal aşılara güvenemediği için yerli aşının bir an önce üretilmesini bekliyordu. Yerli aşı üretildiğinde onu vurulmayı planlıyordu fakat gelen son bilgilerle birlikte vatandaşların planları suya düştü.

Bilindiği üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2021 yılının başlarındaki bir konuşmada yerli aşının Nisan 2021 tarihinde hazır olacağını belirtmiş ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bu ifadeye dolaylı yoldan onay vermişti fakat yerli aşıların seri bir şekilde vatandaşlara uygulanabilir hale gelmesi süreci biraz daha uzayacak gibi duruyor.

Bahsi geçen bu sonbahar aylarına kadar Nisan ayına kadar 100 milyon doz anlaşması yapılan SinoVac aşılarının uygulanmaya devam edileceği öngörülüyor. Öte yandan Bakan Koca, tüm dünya genelinde aşı temini konusunda ciddi aksamaların olduğunu ve alınan sözler neticesinde ülkemizin aşı temini açısından oldukça iyi bir konumda olduğu belirtti.