Yer Elazığ: Yaşlı Kadın, Erdoğan'a 'Açım, Açım' Diye Haykırdı

Türkiye uzun bir süredir uzay gündemine odaklansa da, halkın içinde bulunduğu ciddi ekonomik zorluk zaman zaman kendini gösteriyor. Bu olaylardan bir yenisi Elazığ'da yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Elazığ ziyaretinde yaşlı bir kadın, "Açım, açım" diye haykırdı.

İşte o anın görüntüleri

Olayın yaşandığı anda Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Elazığ’ın Harput ilçesinde bir ziyaretteydi. Kaydedilen görüntülere göre Erdoğan ve Soylu’ya seslenen bir kadın, “Oğlum askerden geldi, ameliyatlıyım, ben açım açım” dedi. Erdoğan’ın, görüntülerde kadına bir yanıt vermediği ve çevresindeki insanlarla konuşmayı sürdürdüğü görüldü.