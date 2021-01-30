Yer: Ankara! Galeriyi pavyona çevirdiler 

Türkiye'de koronavirüs önlemleri kapsamında gece kulüpleri, taverna, birahane, bar, diskotek, pavyon ve gazinoların faaliyetleri durdurulmuştu. Söz konusu kararı ihlâl edenlere yönelik denetimler ise sıkılaştırılmıştı

Son olarak Ankara'da bulunan Etlik Caddesi'ndeki bir galerinin pavyona dönüştürülmesi şaşkınlığa uğrattı. Otomotiv, inşaat ve gayrimenkul alanlarında hizmet sunan bir işletmeye sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde birden fazla vatandaşın girdiği görüldü. Bunun üzerine kuşkulanan polis ekipleri, söz konusu iş yerine yönelik baskın gerçekleştirdi. Polis ekipleri, alt kata indikleri zaman karşılarına çıkan manzara karşısında şaşırdılar. Pavyon ortamı hazırlandığını fark eden polis ekipleri, buranın aydınlatmasının ise kırmızı loş ışıklar ile yapıldığını gördüler.

Dolandırıcılıktan aranan bir kişi bulundu

Galerinin pavyon haline getirildiğini fark eden polis ekipleri, burada eğlendikleri tespit edilen 14 kişinin olduğunu fark ettiler. Bu kişilerden 4'ünün kadın olduğu bildirildi. Söz konusu kişileri gözaltına alan polis ekipleri, kimlik sorgusu sırasında yeni bir detay yakaladılar. Ekipler, M.T. isimli kişinin "dolandırıcılık"tan arandığını belirlediler.

İşlem başlatıldı

Galerinin alt bölümünün Y.T. adlı kişi tarafından 3 bin TL'ye kiralandığı tespit edildi. Buranın da 3 farklı bölümden meydana gelen bir pavyon haline getirildiği saptandı. Emniyete götürülen 14 kişiye koronavirüs önlemlerine aykırı davrandıkları gerekçesiyle yasal işlem uygulandı. Pavyona dönüştürülen iş yerinin amacı haricinde çalışması nedeniyle zabıta ekipleri tarafından da gerekli işlemler başlatıldı.

Türkiye'de koronavirüs bakımından risk oluşturan gece kulüpleri, taverna, birahane, bar, diskotek, pavyon ve gazino gibi işletmelerin faaliyetleri durdurulmuştu. Fakat söz konusu işletmelerin kafe veya restoran ruhsatı alarak yine eski faaliyetlerine devam ettikleri tespit edilmişti. Bunun üzerine 15 Eylül 2020 tarihinde bir genelge daha yayımlanmıştı. Söz konusu genelgede, koronavirüs dâhilinde faaliyetlerine geçici olarak son verilen ve kapalı tutulmaları gerekli olan gece kulüpleri, taverna, birahane, bar, diskotek, pavyon ve gazino gibi işletmelerin il özel idaresine ya da belediyeye müracaat ederek faaliyet alanlarında değişikliğe gittiklerine veya sahip oldukları ruhsatlara talî faaliyet alanı ekleyerek önceki faaliyetlerini sürdüklerine dikkat çekilmişti.

Ana faaliyet konusu gece kulübü, taverna, birahane, bar, diskotek, pavyon ve gazino olan işletmelerin lokanta, restoran veya kafe olarak çalışmak istemeleri halinde mevcut ruhsatlarının iptal edilmesi ve yeni ruhsat alınması gerektiği ifade edilmişti.

Kontrollerin artırılacağı bildirilmişti

15 Mart 2020 tarihinden itibaren ana faaliyet konusu gece kulübü, taverna, birahane, bar, diskotek, pavyon ve gazino olup il özel idaresine ya da belediyeye başvuran, mevcut ruhsatını iptal edip yeni ruhsat alarak ana faaliyet konusunda değişikliğe giden ya da ruhsatına talî faaliyet alanı ekleyen işletmelere ait listelerin il özel idarelerinden ve belediyelerden alınacağı belirtilmişti. Ana faaliyet konusu gece kulübü, taverna, birahane, bar, diskotek, pavyon ve gazino olup daha sonra yerel yönetime başvurarak ana faaliyet konularında değişikliğe giden işletmelere karşı kontrollerin artırılacağı kaydedilmişti.

Kapatılmalarına karar verilmişti

Ana faaliyet konusunda değişikliğe giderek koronavirüs tedbirlerine ihlâl edecek biçimde önceki faaliyetlerini sürdüren işletmelerin hemen kapatılacağı bildirilmişti. Ana faaliyet konusu gece kulübü, taverna, birahane, bar, diskotek, pavyon ve gazino olup mevcut ruhsatına talî faaliyet alanı ekleyen işletmelerin çalışmalarına izin verilmeyeceği kaydedilmişti.

