Yeni Reform Paketi ne zaman açıklanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklamaları

Pandemi sonrasında ekonomik olarak zorlu günler geçiren Türkiye, yeni önlemler almaya devam ediyor. Dolar kurunun 8,54 liraya yükselmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarımıza yeni reform paketi hazırlıklarını duyurmuştu. Yeni reform paketiyle birlikte hukuk ve ekonomi alanlarında köklü değişikliklerin yapılacağının altı çizildi. Uzun bir süredir dillerde dolaşan yeni reform paketiyle ilgili vatandaşlarımız yeni reform paketi ne zaman açıklanacak sorusunun cevabını merak ediyorlar. Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarımızın merak ettiği sorulara açıklık getirdi.

YENİ REFORM PAKETİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hukuk ve ekonomi alanında 128 kanunda değişikliğin yapılacağı yeni reform paketiyle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı en son açıklama şu şekilde:

"Yakında hazırlıklarını tamamlamak üzere olduğumuz yeni reform paketlerini Meclisimizin takdirine sunmaya başlayacağız. Milletimizle paylaştığımızda bu reform tekliflerinin ülkemizi 2023'e ve daha sonrasına taşıyacak çok köklü ve önemli düzenlemeler içerdiği görülecektir. Türkiye'yi, temel hak ve özgürlüklerden ekonomide güven ikliminin güçlendirilmesine kadar geniş bir alanda geleceğe hazırlayacak bu reform sürecine hep birlikte sahip çıkacağız."

Yeni reform paketinin önümüzdeki haftaiçinde kamuoyla paylaşılması bekleniyor. Öte yandan paket içeriğine ilişkin açıklamalar AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan tarafından geldi.

Cahit Özkan toplam 374 faaliyet konusunu kapsayan 128 kanunda değişiklik yapılması için çalışmaların başladığını belirtti. Yeni reform paketi kapsamında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında önemli çalışmalara imza atılacak. Pakette neler olduğuna ilişkin bazı ipuçları veren Özkan, gayrimüslimlerin kutsal günlerinde resmi tatil getirileceğini belirtti. Ek olarak, özel hayatın gizliliği, engelli, yaşlı, çocuk ve kadın haklarıyla ilgili iyileştirmelerin yapılacağı belirtildi.

Yeni reform paketinin hukuksal değişikliklerine ek olarak ekonomik alanda da birçok yenilik yapılması bekleniyor. Pandemi süreci nedeniyle ekonomik olarak büyük zorluklar yaşayan vatandaşlarımız için yeni reform paketinde ne gibi destekler olacak hep birlikte göreceğiz. Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı ile yapılan görüşmelerde market fiyatları, vatandaşlarımızın ödemekte zorlandığı kredi borçları, yüksek faturalar ve hayat pahalılığı gibi konular kendisine iletilmişti. Erdoğan ise mutlaka çözeceğiz ifadeleriyle vatandaşlarımıza umut dolu bir mesaj vermişti. Önümüzdeki hafta açıklanması beklenen yeni reform paketinde vatandaşlarımız için hangi maddeler olacak hep birlikte bekleyip göreceğiz.