Yeni Koronavirüs Risk Haritası Yayınlandı! Kırmızıya Dönen İstanbul'da Kısıtlamalar Değişecek Mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından sosyal medyada paylaşılan güncel koronavirüsü risk haritasına göre başta İstanbul olmak üzere pek çok il bu hafta kırmızıya döndü. 27 Şubat - 5 Mart tarihleri arasındaki vakaları içeren haritada hangi illerin renginin değiştiği ve alınan kısıtlama kararlarının değişip değişmeyeceği merak edildi.

27 Şubat - 5 Mart tarihlerini kapsayan illere göre koronavirüs risk haritası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kontrollü normalleşme için hazırlanan, şehirlerin 100.000 nüfusuna karşılık gelen haftalık vaka sayılarını bulunduran insidans haritasının güncel hali yer aldı. Koca, yüksek riskli illerin risklerini düşürmek için daha tedbirli olunması gerektiğinin ve normalleşmenin kontrollü gerçekleşmesi gerektiğinin altını çizdi.

Milyonlarca vatandaşın yaşadığı İstanbul'da vaka sayıları birden arttı. Geçtiğimiz hafta 100 bin kişide 89,99 olan oran 111,57'ye çıktı. Haritada turuncu olan İstanbul'un rengi kırmızıya döndü. Bu hafta vaka sayısının en çok yükseldiği illerden ilki 100 binde 348,36 vaka ile Samsun oldu. Samsun'u Sinop, Ordu, Giresun ve Trabzon izledi. Geçtiğimiz haftaya oranla kısmen artış görülen iller ise Ankara, İzmir, Şırnak ve Hakkari gibi iller oldu. 100 bin kişide en az vaka görülen iller ise Hakkari, Şırnak, Batman, Mardin ve Siirt olarak kayıtlara geçti.

RENGİ KIRMIZIYA DÖNEN İLLERE NE OLACAK?

Son yayınlanan risk haritasındaki kırmızıya dönüşen illerde alınan kısıtlama kararlarının bu hafta değil önümüzdeki hafta değiştirilmesi bekleniyor. Fahrettin Koca’nın bir saat önce Twitter'da yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı;

“Bu hafta ne kadar tedbirli olursak şehirlerimizin rengi ona uygun olarak şekillenecek. Mevcut avantajlarımızı kaybetmemek için daha dikkatli ve temkinli hareket etmeliyiz.”

27 ŞUBAT 5 MART KORONAVİRÜS RİSK HARİTASINDA KIRMIZI OLAN İLLER

Kırklareli

Tekirdağ

Edirne

Çanakkale

İstanbul

Kocaeli

Yalova

Balıkesir

Burdur

Sakarya

Konya

Aksaray

Mersin

Tokat

Amasya

Sinop

Samsun

Ordu

Giresun

Kilis

Osmaniye

Adıyaman

Gümüşhane

Artvin

Trabzon

Rize