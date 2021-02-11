Yeni Genelge: Korona Yasaklarında Öğretmenlere Seyahat Muafiyeti

İçişleri Bakanlığı, 81 ile gönderdiği yeni genelgede, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının 2. döneminin başlangıcı öncesinde, 13-14 Şubat tarihlerinde öğretmenler ile eğitim personelleri için şehirlerarası seyahatte, özel araçla gidişlerde izin belgesi gereksinimini kaldırdı.

Öğretmenler ve eğitim personelleri, Cumartesi-Pazar günlerine denk gelen son haftasonunu kapsayan 13-14 Şubat günlerinde, görev yerlerine özel araçları ile gidebilecek. “Eğitim Personeline Seyahat Muafiyeti” konulu genelge, tüm illere iletildi ve bu haftasonu eğitimcilere seyahat izni geçerli olacak.