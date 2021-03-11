Yeni Çıkan Karara Göre: İstanbul'da Bu İşletmelere HES Kodu Olmadan Girilmeyecek!

İstanbul'da bazı işletmelere artık HES kodu ile giriş sağlanılacak. İstanbul İl Hıfzıssıhha Meclis kararının almış olduğu yeni karara ilişkin 15 Mart tarihinden itibaren geçerli olacak kararda, hamam, masaj salonu, internet kafe, berber, kahve, düğün salonu, tiyatro, spor salonu ibi işletmelerin İçerisinde bulunduğu yerlerde artık kodu ile giriş yapılacak. HES kodunun olmaması kodunun olmaması durumunda vatandaş içeri alınmayacak. İ stanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 11 Mart bugün tarihi ile toplandı. Toplantıda koronavirüse ilişkin bazı kararlar alındı. Toplantıdan çıkan karara göre ve yapılan açıklamaya göre bütün kamu kurum ve kuruluşlarının girişlerinde HES kodu kontrollerinin yapılması zorunlu hale getirildi.

Hes kodu ile giris yapılacak bazı işletmeler şu şekilde, spor merkezleri, spor salonları, kültürel aktivite yerleri, tiyatro, kütüphane, nikah salonu, düğün salonu, güzellik salonu, dernek lokali, elektronik oyun salonları, lunapark, tematik parklar, kuaför, berber, internet salonu, internet kafe, kaplıca, bilardo salonu gibi yerlerde hiç kodu kontrollerinin yapılması zorunlu tutuldu.

15 Mart tarihinden itibaren geçerli olacak olan yeni kararlar şu şekilde çıkanlar:

1- Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğinde bulunan meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler olmak üzere kooperatifler ve kat malikleri tarafından düzenlenecek olan genel kurul dahil kişilerinin toplanmasında neden olan her türlü etkinlikleri ( davetli başına 8 metrekare alan ve aynı zamanda azami kişi sayısından 300 kişiye geçmeyecek olan toplanma yerlerinde) girişlerde HES kodu sorgulaması yapılacak.

2- Spor merkezleri, spor salonları, kültürel aktivite yerleri, tiyatro, kütüphane, nikah salonu, düğün salonu, güzellik salonu, dernek lokali, elektronik oyun salonları, lunapark, tematik parklar, kuaför, berber, internet salonu, İnternet kafe, kaplıca, bilardo salonu HES kodu kontrolü sorgulaması zorunlu olacak.

3- Kaymakamlar ve ilgili kurumlarca yukarıda belirtilmiş olan esaslar doğrultusunda, uygulamada herhangi bir aksaklık yaşanmasına meydan verilmemesi nere mağduriyete neden olunmamasına, alınmış olan kararlara uyumayanlara Umumi Hıfzıssıhha kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem yapılmasına ve suç teşkil eden unsurlar da Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemler yapılacağı ifade edildi.