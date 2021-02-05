Yeni anayasayla neler değişecek? Ayrıntılar belli olmaya başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasanın hazırlanmasına ilişkin çıkış yapmasının ardından hareketlilik başladı. Erdoğan, dün hem AYM (Anayasa Mahkemesi) Başkanı Arslan hem de MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) lideri Bahçeli ile bir araya geldi. Görüşmede yeni anayasayla nelerin değişeceği, nelerin değişmeyeceği ele alındı. Söz konusu anayasa, hazırlanması durumunda Türkiye'nin ilk sivil anayasası olarak kayıtlara geçecek. Erdoğan, yeni anayasanın Türk milletinin iradesiyle hazırlanacağını dile getirmişti. Peki yeni anayasa ile neler değişecek, neler değişmeyecek?

Yeni yönetim sistemi tartışma konusu olmayacak

Yeni anayasaya ilişkin hazırlık çalışmaları kapsamında 9 Temmuz 2018 tarihinde hayata geçirilen "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" tartışma konusu olmayacak. Eski anayasadan kalan uygulamalardan bazıları, yeni yönetim sistemine bağlı olarak tekrar düzenlenecek. Kurumların pozisyonları ve söz konusu kurumlar arasında kurulan ilişkiler yeni yönetim sistemine göre tekrar oluşturulacak.

Cumhurbaşkanı kanun teklifi hazırlayıp sunabilecek

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte doğan bazı gereksinimlere dair maddeler değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı tarafından Meclis'e bazı meselelerde kanun teklifi hazırlanması ve sunulması ele alınacak. ABD'de (Amerika Birleşik Devletleri) söz konusu uygulamanın mevcut olduğu biliniyor.

Meclis'in denetim yetkisi artırılacak

Bazı meselelerde Meclis'in sahip olduğu denetim yetkisinin artırılması konuşulacak. Bakanların belirli zamanlarda Meclis'e gelmeleri ve yürüttükleri çalışmalara ilişkin komisyonları bilgilendirmeleri ele alınacak. Yazılı haldeki soru önergelerinin işlevinin güçlendirilmesi de görüşülecek.

Yargının bağımsızlığa ilişkin konular ele alınacak

Yüksek yargı, AYM (Anayasa Mahkemesi) ve yargının bağımsızlığının garantilenmesi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne göre tekrar konuşulacak. Yeni yönetim sisteminde sıkıntı yaratan durumlar değerlendirilecek.

Ne olmuştu?

Yeni anayasa konusunda ayrıntılı bir çalışmanın duyurulacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, anayasada birçok kez değişiklik yapıldığını ancak vesayet ve darbe kalıntılarının bir türlü ortadan kaldırılamadığını ifade etmişti. Erdoğan, Meclis'in yasamayla ilgili meselelerde, Cumhurbaşkanlığının ise idari meselelerde gereken hamlelerde bulunacağını söylemişti. Önceden yeni anayasa için bazı teşebbüslerde bulunulduğu kaydeden Erdoğan, CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) tarafından tıkanıklık yaratıldığını ve çalışmaların sonuca ulaşamadığını belirtmişti.

Erdoğan, yeni bir anayasa hazırlamak için gereken zamanın geldiğine dikkat çekerek, söz konusu anayasa ilişkin çalışmaların Türk milletinin temsilcileriyle birlikte şeffaf biçimde yürütülmesi gerektiğini ifade etmişti. Hazırlanan metnin Türk milletinin takdirine sunulmasının önem arz ettiğini kaydeden Erdoğan, ilerleyen süreçte yeni anayasa için adım atılacağına dikkat çekmişti.

"Darbe yasalarının kalıntıları silinmeli"

Bunun üzerine Adalet Bakanı Gül, Erdoğan'ın yeni anayasa çıkışını desteklemiş ve darbe anayasalarının kalıntılarının silinmesinin şart olduğunu ifade etmişti. Gül, Türk milletiyle birlikte sivil anayasa hazırlanacağını ve herkes tarafından benimsenecek bir yapının oluşturulacağını dile getirmişti. Özgürlüklerin artacağına dikkat çeken Gül, reformlardan huzursuz olanların bir süre daha huzursuz olmaya devam edeceklerini aktarmıştı.