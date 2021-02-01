Yeni Alkol Ve Sigara Yasakları Geldiğini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Açıkladı! Aromalı Nargile Yasaklanıyor!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay geçtiğimiz günlerde Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu toplantısına katılmıştı. Toplantının ardından alınan kararlar açıklayan Oktay, alkol ve tütün bağımlılığı ile mücadele kapsamında yeni yasaklar geleceğini belirtti.

Yeni yasaklardan birinin alkol ve tütün reklam panolarına ve dükkan isimlerine yönelik olacağını açıklayan Oktay, bağımlılık ile mücadele etmek konusunda en etkili yöntemin bağımlılığa neden olan maddenin ilk defa denenmesini engellemek olduğunun altını çizdi. İnsanların, özellikle gençlerin “bir kereden bir şey olamaz” anlayışının bağımlılık konusunda insanları felakete sürüklediğini ve bu sebeple gençlerin tütün, nargile, alkol ve sigara gibi bağımlılık yapacak maddeleri denememeleri için yeni önlemler alınacağını belirtti. Alınan önlemler kapsamında gençlerin toplanma alanı olan okullarda sigara içilmesini engelleyecek çeşitli tedbirler alınacağını ve yıl sonuna kadar, Milli Eğitim Bakanlığı ile okulda bağımlılıkla mücadele programını tüm okullarda uygulanabilir hale getireceklerini ifade etti.

DÜKKAN İSİMLERİNE YASAK GELİYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay alkol ve tütün mamülleri satılan işletmelerde dükkan isimleri konusunda yasaklamalar getireceklerini açıkladı. Dükkan isimlerinde “Meyhane, tobaccoo shop, nargile cafe” ifadelerin kullanımı yasaklanacak. Bunun yanı sıra söz konusu yasaklar tabela ve ayaklı panoların kullanımında da geçerli olacak.

TÜTÜN ÜRÜNLERİNE AROMA YASAĞI

Fuat Oktay, nargilelik tütün ürünlerinde kullanılan aramalarında yasaklanmasını planladıklarını söyledi. Aroma kullanımının özendirici olduğu ve kullanım alışkanlığının yaygınlaşmasına sebep olduğunu belirten Oktay bu durumun önüne geçmek için de düzenleme yapmayı düşündüklerini ifade etti. Bu yıl için planladıkları bir diğer önlemin, tütün mamüllerinin içeriğinin tespitini sağlayacak akredite laboratuvarları hizmete almak olduğunu açıklayarak sözlerine noktayı koydu.

VATANDAŞLAR VE İŞLETMELER TEPKİLİ

Yeni alınan kararları duyan vatandaşlar yasaklara sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Nargile tüketen kişiler aroma kullanımının yasaklanmasına tepki gösterirken işletmeler de yeni yasakların ekmekleriyle oynayacağını belirtti. Dükkan isimlerine getirilecek yasağın da dükkanın müşteri çekmesini engelleyeceğini düşünen dükkan sahipleri de isyan etti.

Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2021, 22:51