Yengeç Burcu Nisan 2021 Yorumu

2021 yılının Nisan ayında su grubuna ait yengeç burçları hem kariyer hem de aile hayatlarında önemli gelişmeler yaşayacak ve bir denge oluşturmak adına çaba gösterecek. 15 Nisan'a kadar Merkür'ün retro yapması nedeni ile sosyal çevreden bazı yanlış anlaşılma durumları olabilir. Geçmişte kırgın olunan veya yanlış anlaşılmalardan dolayı görüşülmeye ara verilen arkadaşlıklar var ise onlarla da Nisan ayında bir araya gelinebilir ve var olan kırgınlığı sonlandırmak için harekete geçirebilir.

Yengeç burçlarının kariyer alanlarında da pozitif gelişmeler olacaktır. Üstlerle kurulan iyi bir iletişim ardından terfi etme gibi durumlar yengeç burçlarını bekleyebilir. İş hayatıma daha anlayışlı bir tutum sergilenmesi yengeçleri başarıya götürecek olan anahtar olacaktır. Bu şekilde su grubuna ait olan bu burcun yakın çevresi genişleyecek ve yeni arkadaşlar edinecektir. Yeni hobiler ile ilgilenmek onlara iyi gelecek ve ilerisi için plan yapmalarına yardımcı olacaktır. Uzun zamandır kariyerleri ile ilgili akıllarında bir plan varsa bu planları harekete geçirmek adına mükemmel bir zaman dilimi yengeçleri beklemektedir. Eğer bu burcu ait olan insanlar kendilerine güvenir ve mantıkla adamlar atarsa hayalleri gerçekleştirmek onlar için zor olmayacaktır. Bunun için gerekli olan şey kendilerine inanmak ve cesaretle ilerlemektir.

16 Nisan 2021 tarihinde ise koç burcunda yaşanacak olan yeniay, yengeç burçlarının kariyer hayatlarında ve ev hayatlarında bazı sonuçları beraberinde getirecektir. Evlerinde huzur ve mutluluk duygusunun yakalandığını hissedecek olan yengeçler, eskiye göre daha mutlu olabilir. Bunun yanı sıra büyük alım satım işlemleri ya da ev değiştirme gibi konular gündeme gelebilir ve özel hayatta önemli değişikliklere gidilebilir. Ev konusu dışında kariyer hayatlarında da ani değişiklikler yaşayabilecek olan yengeç burçları umudun kesildiği bir iş görüşmesine çağrılabilir ve bu durumdan şaşkınlık duyabilir.

30 Nisan'da akrep burcunda gerçekleşen Dolunay ile yengeçler bu sefer aşk ve ilişki konularında beklentilerini artırabilir. Jüpiter'in de aynı alanda hareket ediyor olması var olan ilişkilerin ya da evlilik konusunun sorgulanmasına neden olabilir. Bu durum yengeçlerin içlerinde çok farklı bir heyecan hissetmelerine neden olabilirken bazı konular hakkında da yüzleşmeler yaşanması olasıdır. Bugün yüzleşilmeyen her konu ilerisi için büyük bedelleri beraberinde getirecektir.

Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2021, 02:47