Yengeç Burcu Mayıs Ayı Burç Yorumu! Yengeç Burcu Mayıs 2021

Yengeç burçları ve yükseleni yengeç olanlar geçmişte yaşadıkları olayları düşünebilir ve bu şekilde kendilerini güçlü hissedebilir. Venüs ve Merkür'ün ikizler burcuna geçiş yapması ile birlikte bilinçaltı ile konuşmalar yapma isteği oluşabilir. Geçmişi hatırlamak onlar için önemli bir durum olabilir. Bunun yanı sıra ilişkiler ve ifadeler konusunda da değişiklik yapma isteği yengeç burçlarının gündeminde olacaktır.

11 Mayıs tarihinde boğa burcunda gerçekleşecek olan yeni ay ile birlikte yengeç burçları parçası oldukları her alanda bazı değişiklikler yapmak isteyecek ancak kendilerini akışa bırakmakta da zorlanacak. Uzun süredir devam eden değerleri zamana uydurmak konusunda Yengeç burçları kendilerini olduğu kadar çevrelerini de motive edebilir. Bu durum ilerleyen günler için konfor anlamına gelmektedir.

14 Mayıs tarihinde ise Jüpiter'in balık burcuna geçişi yengeç burçları için faydalı olacaktır. Bir süredir kendilerini kötü hisseden yengeçler bu dönemde artık çok mutlu olacak ve yeni hayatlarına giriş yapacaktır. İstekleri konusunda yaşam da onları destekleyecek ve bekledikleri fırsatları onların karşısına çıkaracaktır. Burada onlar için tavsiye edilen durun önlerine çıkan fırsatları iyi değerlendirmeleri ve yakın çevresinden de fikir aldıktan sonra adımlar atmalarını olacaktır.

20 Mayıs tarihinde ise Güneş’in ikizler burcuna geçiş yapması yengeç burçları adına gizli kalmış konuların açığa çıkabileceğini göstermektedir. Bu süreç yengeçlerin lehine sonuçlanacaktır, bu sebeple sakin olunması onlar için önerilmektedir. Sonuna gelindiği zaman 26 Mayıs Çarşamba gününde ise yay burcunda gerçekleşecek olan ay tutulması yengeç burçlarının sorumluluk sahibi yönlerini açığa çıkaracaktır. 30 Mayıs'a gelindiği zaman ise Merkür'ün İkizler burcunda geri hareketine başlaması onlar için yalnız kalmayı istemek gibi durumlara işaret edecektir. Bir süre sohbet etmek ya da paylaşmak yerine yalnız kalıp düşünceleri sorgulamak yengeç burçlarını iyi gelecektir ve kendilerini keşfetmelerini sağlayacaktır.