Yengeç Burcu Mart Ayı Yorumu

Uzman astrolog Aygül Aydın, yengeç burcu için mart ayı hakkında yorumlarda bulundu. Yengeç burçlarının yönetici gezegeni olan Ay, Mart ayında 1 yeni ay ve 2 dolunay yaşayacak. Yaşayacak bu iki önemli durum, yengeç burcunun yeni ayda hayatlarında verecekleri kararlar açısından oldukça etkili bir hal alacaktır. Diğer bir deyişle manevi ve duygusal anlamda yengeç burçları, kendilerini daha güçlü ve güvende hissetmek isteyecek ve kendilerini kırıp onları duygusal anlamda yıpratan olaylardan uzaklaşma fırsatı bulacaklardır.

2 Mart tarihinde başak burcunda gerçekleşecek olan dolunay, yengeç burçlarının yakın çevresi ile olan ilişkileri hakkında gelişmeler yaşatacaktır. Özellikle kardeşleri ile ilgili cesaret göstermeleri gereken konular varsa Mart ayının ilk günlerinden itibaren yengeç burçları kardeşleri adına bazı sorumlulukları alıp onlar için fedakarlıkta bulunabilir. Aynı zamanda Mart ayı, su grubuna ait olan yengeçler için medya ve iletişim kanallarının da oldukça aktif kullanılacağı bir ay olarak karşımıza çıkmaktadır. Seyahat ve eğitim ile ilgili beklenen haberler varsa yengeç burçları, bu alanlar üzerinde de gelişmeler ile karşı karşıya kalabilir. 7 Mart tarihinde Merkür ve Venüs’ün koç burcuna geçiş yapması, yengeç burçlarının kariyerlerinde ani ve önemli değişim süreçlerini tetiklemektedir. Ay ortalarından itibaren akıllıca davranıp yönetmeleri gereken bir sürece giriş yapan yengeçler, kriz zamanlarında dengeli ilişkiler kurmaya dikkat etmelidir. 23 Mart tarihinde Merkür’ün geri harekette bulunması yengeç burçlarına eskiden beri kariyerlerinde kaçırdıkları fırsatlar varsa onları önlerine tekrar çıkarabilir.

17 Mart tarihinde ise balık burcunda gerçekleşecek olan yeniay, yengeç burçlarının sosyal çevre, yurt dışı ve eğitim alanları ile ilgili olarak yeni arkadaşlıklar kurmaya sebep olabilir. Daha önce deneyimlemedikleri yeni iş birliklerini kurarak yengeç burçları, mart ayında yoğun bir çalışma temposu içinde kendilerini bulabilirler.

Ayın son gününde 31 Mart tarihinde ise terazi burcunda gerçekleşecek olan dolunay, ev değiştirmek isteyen yengeç burçlarının bu konuları hızlandırılmasına sebep olabilir. Yarım kalan hikayeler Mart ayında yengeç burçlarının kapısını tamamlanmak üzere çalıyor.

Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2021, 16:19