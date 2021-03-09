Yenerer'den İmamoğlu'na: Fırıldaksın!

İBB (İstanbul Büyükşehir Belediye) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma yönelik tepkiler devam ediyor.

İYİ Parti'nin kurucularından biri olan Vedat Yenerer, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile HDP (Halkların Demokratik Partisi) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı birlikte etiketleyen İBB (İstanbul Büyükşehir Belediye) Başkanı İmamoğlu'nu sert bir dille eleştirdi.

"Fırıldak"

Yenerer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İmamoğlu için "siyasi fırıldak" ifadesini kullandı. İmamoğlu'nun icraatlarını ve açıklamalarını talimat üzerine yaptığının anlaşıldığını belirten Yenerer, "İmamoğlu'ndan gına geldiğini" kaydetti.

İmamoğlu'nun paylaşımı neydi?

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulunan İmamoğlu, HDP (Halkların Demokratik Partisi) Eş Genel Başkanı Buldan ile İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in nezdinde kadın siyasetçilerin ve Türkiye genelinde görev yürüten kadın mevkidaşlarının 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladığını ifade etmişti.

Ağıralioğlu: Birlikte anamazsın!

Bunun üzerine İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'ndan İmamoğlu'na sert bir tepki gelmişti. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ağıralioğlu, "senelerdir anneleri evlatsız bırakan cinayet şebekesi" olarak nitelendirdiği terör örgütü PKK ile HDP'nin (Halkların Demokratik Partisi) arasında bir mesafe bulunmadığını dile getirmişti. Ağıralioğlu, şehitlerin annelerine olan borcunu "vatan borcu" olarak değerlendiren Akşener ile HDP'lilerin (Halkların Demokratik Partisi) adlarının birlikte anılmasının yanlış olduğunu ifade etmişti.

"Unutmasın"

Terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'dan mektup istenmesinin millî iradeyi nasıl kamçıladığının ve ikinci seçimlerin neticelerini ne şekilde etkilediğinin asla unutulmaması gerektiğini kaydeden Ağıralioğlu, bunu ilk unutmaması gereken ismin de İmamoğlu olduğunu belirtmişti.

Fezleke konusunda da gerilim yaşanmıştı

HDP'li (Halkların Demokratik Partisi) 9 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yönelik fezlekeler de İYİ Parti ile CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) arasında gerginliğe neden olmuştu. MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) ile AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi), söz konusu fezlekeler için net bir şekilde "Evet" oyu vereceğini dile getirmişti. CHP'nin (Cumhuriyet Halk Partisi) "Hayır" oyu vereceği tahmin edilirken, İYİ Parti'nin "Evet" diyeceğine dair sinyal vermesi iki parti arasında gerilime neden olmuştu.

"Bu tutumla siyaset yapamazlar"

Ağıralioğlu, HDP (Halkların Demokratik Partisi) için "terörün gölgesinde bir parti" değerlendirmesini yapmıştı. Partinin TBMM'de (Türkiye Büyük Millet Meclisi) bu tutumla siyaset yapamayacağını kaydeden Ağıralioğlu, söz konusu fezlekelere "Evet" denileceğine ilişkin sinyal vermişti.

CHP'den tepki gelmişti

CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) İstanbul Milletvekili Ali Şeker, İYİ Parti'ye oy verenlerin yüzde 95'lik bir bölümünün "Saray'a karşı bir tutum sergilediğini" belirtmişti. Fakat İYİ Parti'nin bu şekilde Saray'a hizalandığını ileri süren Şeker, seçmenlerin iradesinin böyle temsil edilmesinin imkânsız olduğunu ifade etmişti. Şeker, seçmenlerin iradesinin yönetim tarafından" Saray'a teslim edildiğini" öne sürmüştü.