Yemen’de Havalimanında Patlama: Bir Bakan Öldü

Yemen’de yeni hükümetin kabine üyeleri ülkeye geldiği esnada, Aden Havalimanı terminalinde patlama yaşandı. Patlamada ilk belirmelere göre en az 5 kişi hayatını kaybederken, yaralananların sayısı da 20 oldu.İnsan Hakları Bakanı hayatını kaybettiği saldırıyı henüz üstlenen bir örgüt olmadı.
Yemen patlaması, canlı yayında böyle kaydedildi:
Bununla birlikte bir Anadolu Ajansı muhabirinin, ismini vermek istemeyen bir hükümet yetkilisine dayandığı bilgiye göre, kabine üyelerini taşıyan uçak havalimanına iniş yaptığı sırada biri terminalde olmak üzere 3 patlama yaşandı.Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2020, 15:54