Yemen’de Havalimanında Patlama: Bir Bakan Öldü

Yemen'de Havalimanında yaşanan patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı... Patlama anı canlı yayında nasıl gerçekleşti?

Yemen’de Havalimanında Patlama: Bir Bakan Öldü

Yemen’de yeni hükümetin kabine üyeleri ülkeye geldiği esnada, Aden Havalimanı terminalinde patlama yaşandı. Patlamada ilk belirmelere göre en az 5 kişi hayatını kaybederken, yaralananların sayısı da 20 oldu.

İnsan Hakları Bakanı hayatını kaybettiği saldırıyı henüz üstlenen bir örgüt olmadı.

Yemen patlaması, canlı yayında böyle kaydedildi:

Bununla birlikte bir Anadolu Ajansı muhabirinin, ismini vermek istemeyen bir hükümet yetkilisine dayandığı bilgiye göre, kabine üyelerini taşıyan uçak havalimanına iniş yaptığı sırada biri terminalde olmak üzere 3 patlama yaşandı.

Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2020, 15:54
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