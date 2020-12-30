Yemen’de Havalimanında Patlama: Bir Bakan Öldü

Yemen’de yeni hükümetin kabine üyeleri ülkeye geldiği esnada, Aden Havalimanı terminalinde patlama yaşandı. Patlamada ilk belirmelere göre en az 5 kişi hayatını kaybederken, yaralananların sayısı da 20 oldu.

Yemen patlaması, canlı yayında böyle kaydedildi:

İnsan Hakları Bakanı hayatını kaybettiği saldırıyı henüz üstlenen bir örgüt olmadı.

Bununla birlikte bir Anadolu Ajansı muhabirinin, ismini vermek istemeyen bir hükümet yetkilisine dayandığı bilgiye göre, kabine üyelerini taşıyan uçak havalimanına iniş yaptığı sırada biri terminalde olmak üzere 3 patlama yaşandı.

Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2020, 15:54