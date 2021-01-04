Yayın Akışı! 4 Ocak Tarihinde Kanal D, Show TV ve ATV’de Neler Var?

Kanal D Yayın Akışı

Kanal D 4 Ocak tarihine 02:45 saatinde Canım Komşularım ile başlıyor. 04:00 saatinde son bulan film 75 dakika sürmekte ve dram, gerilim türündedir. Filmin özeti ise filmde geçen mahallade bulunan bir seri katil bulunduğu ancak kimsenin o katilin kimliğini bilmediğidir. 04:00 saatinde 5N1K adlı haber programı başlıyor. Akışı, 04:45’te Küçük Ağa, 07:00’da Sihirli Annem dizisi takip etmektedir. 09:00’da Neler Oluyor Hayatta isimli magazin programı, 11:00’da Yapraka Dökümü isimli dizi, 13:00’da Gelinim Mutfakta isimli yarışma vardır. 15:45’te başlayan Yatıya Misafirim Var yarışmasını ise 19:00 akşam saatinde Kanal D Ana Haber bülteni takip ediyor. 20:00’da Harry Potter Ve Sırla Odası filmini yayımlayan kanal günü 23:00 saatinde Çetin Ceviz isimli komedi filmi ile tamamlıyor.

Show TV güne 01:30 saatinde Ağır Romantik ile başlarken 02:45’te Katiller Devri isimli aksiyon filmini yayımlıyor. 04:45’te Alev Alev var. Kanal yayın akışına 05:15 saatinde Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ile devam ederken ardından 08:00’da Çocuktan Al Haberi’ni, 09:45’te Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler’i, 11:30’da Yeni Gelin’i, 12:45’te Turgay Başyayla ile İftar Yolculuğu’nu, 15:15’te ise tekrar Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programını yayına katıyor. 18:45’te Show Ana Haber, 20:00’da ise Aile Arasında isimli komedi filmi var. Kanal, günü 22:45’te Deliha 2 isimli film ile tamamlıyor.

ATV Yayın Akışı

Yayım hayatına bugün 02:30’da Kanatsız Kuşlar ile başlayan kanal, 04:45’te sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile devam ediyor. 08:00’da Khvaltı Haberleri, 10:00’da Müge Anlı ile Tatlı Sert programı var. 13:00’da Gün Ortası isimli programı yayımlayan kanal, 14:00’da Beni Bırakma ile akışı sürdürmekte. 16:20’de seyircileri Esra Erol’da programı karşılarken 19:00’da ATV Ana Haber bülteni var. ATV saat 20:00’da sevilen dizi Akıncı’yı ekranlara getirirken 23:40’ta tekrar Akıncı dizisini yayımlayarak günü tamamlıyor. Akıncu aksiyon ve suç türünde olurken, kökleri Osmanlı tarihine dayanan insanları ve şehrini kötülüklerden kendi canı pahasına koruyan bir kahramanın hikayesini anlatıyor. Bir önceki bölümü çok izlenen Akıncı dizisinin yeni bölümü seyirciler tarafından merak edilmekte.

Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2021, 17:26