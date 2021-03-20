Yay Burcu Nisan 2021 Yorumu

Yay burçları, Nisan 2021 tarihinde aşk hayatlarında ve sosyal yaşamlarında heyecan dozu yüksek bir zaman dilimi geçirecektir. Ancak kariyer hayatlarında ya da gündelik çalışma alanlarında bazı yanlış anlaşılmalar ya da talihsizlikler ile karşı karşıya gelinebilir. Aslında yaylar, hiç ilgisinin bulunmadığı dedikodular içerisinde yer alabilir ya da iş ile ilgili olan bir mail yanlış kişilere gönderilebilir. Bunun yanı sıra haklı olunan bir konuda istemeden de olsa haksız bir duruma düşebilecek iken yaylar için tavsiye edilen, kendilerini ifade etmek durumunda kalınacak konularda uzak durulmaya özen gösterilmesi olacaktır. Bu dönemde kendilerini ifade etmek ve açıklamalar yapmak yay burçlarına iyi sonuçlar vermeyecek ve yaylar her ne kadar doğru olanı söylese de karşı taraf istediği gibi anlamaya devam edecek, objektif davranmayacaktır. Bununla beraber eski aşklar hakkında kalmış olan son hesaplaşmalar yine bu dönemde gerçekleşebilecek ve bazı farkındalıklar yaşanabilecektir.

Venüs'ün boğa burcuna geçmesi ise yaylara iş hayatlarında terfi durumlarına işaret ederken yeni bir proje fikrini de ortaya çıkarabilir. İş ile ilgili olan konularda yeni görüşmeler yapmak başarıyı beraberinde getirecek iken kariyer hayatında da Nisan ayında hareketli bir dönem yaşanacaktır. Sağlık alanında ise yayların kendilerine dikkat etmeleri ve eskiye göre daha fazla önem vermeleri gerekmektedir.

Maddi konularda ise alacak verecek ya da borç meseleleri varsa yeni bir yapılandırma söz konusu olabilir ve daha dikkatli adımlar atılabilir. Nisan ayının sonuna gelene kadar karşılaşılan fırsatları değerlendirme konusunda iki kez düşünülmesi önerilmektedir.

16 Nisan tarihinde ise koç burcunda gerçekleşecek olan yeniay, aile içerisinde bazı fikir ayrılıklarına yol açabilir. İçsel huzurun yakalanması için de büyük çabalar verilebilirken hayat dersleri hakkında hırslı davranılabilir. Bazı şeyleri akışına bırakmak yaylar için iyi bir fikir olacaktır. Hayata güvenmeleri ve huzurlu olmaları onlara iyi gelecektir.