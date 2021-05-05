Yay Burcu Mayıs Ayı Yorumu! Yay Burcu Mayıs 2021

Yay burçları ve yükselen yaylar Mayıs ayının ilk günlerinde karşıt burçlarında gerçekleşen etkileşimin katkıları ile yeni bir döneme giriş yapacak. Venüs ve Merkür'ün ikizler burcuna geçişi ile birlikte yay burçları kendileri ile olan iletişimde daha rahat bir şekilde davranacak ve şefkati esirgemeyecek. Bu süreç oldukça hareketli ve yoğun bir şekilde geçerken çok sayıda problem de hızlı bir şekilde çözülebilecek. Var olan problemlerin biraz hızlı bir şekilde çözülmesi yaylara motivasyon sağlarken aşk ve ilişki temalarında destek de alınacak ve bahar mevsimine yakışan bir şekilde renkli günler geçirilecek.

11 Mayıs 2021 tarihinde boğa burcunda gerçekleşecek olan yeniay ile birlikte çalışma ortamlarında beklenen olumlu değişimler yaşanacak ve her gün yapılan işler ve rutinler artık yeni bir boyut kazanacak. Bunun yanı sıra kısıtlamaların da sonuna gelinmesi ile birlikte yay burçları için yeni bir sezonun başlayacağı mümkün. Yayların yönetici gezegeni olan Jüpiter yönettiği diğer burç olan balığa geçecek. 14 Mayıs tarihi itibari ile yaylar şanslı bir sürece giriş yapacak ve o süreç boyunca hem gayrimenkul konusunda hem de aile bağları konusu ile ilgili olarak bereketli ve hareketli gelişmeler yayların karşısına çıkacak. Aynı zamanda var olan sorunlar da çözülebilecek ve pek çok fırsat yayların önüne gelebilecek.

20 Mayıs 2021 tarihine gelindiği zaman ise Güneş’in karşıt burç olan ikizlere geçiş yapması bir süredir çözümsüz kalmış olan konuların çözüm bulmasını sağlayacak. Bu dönem sonucunda yayların önü açılırken belirsiz olan konular hakkında daha net fikirler alınabilecek. İlişki temaları ve ortaklıklar konusu da güçlenebileceği gibi yaylar kötülüklerin isteyen kişilerin niyetlerini de bu dönemde tam olarak anlayabilecek.

Mayıs ayının sonuna gelindiği zaman 30 Mayıs tarihinde ise Merkür karşıt burcunda geri hareketine başlayacak. Bu etkileşim ile birlikte yaylar ilişki konularında kendilerini geri plana atabilecek ve yalnız kalmak isteyecek.