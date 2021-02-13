Yay Burcu Mart Ayı Yorumu

Ünlü astrolog Aygül Aydın, yay burçları için Mart ayını yorumladı. Mart ayında yay burçlarının yönetici gezegenleri olan Jüpiter, gerileme hareketinde olurken bu durum yay burçları için farklı gelişmeleri önlerine sunacaktır. 9 Mart tarihinde gerileyen Jüpiter, yay burçlarının geçmişte kaçırdıkları fırsatlar varsa onların tekrar önlerine çıkmalarını sağlayacaktır. Mars’ın bu ay, yay burcundan çıkıyor olması onlara istedikleri konularda son bir şans daha verileceği konusunda işaretler göndermektedir. 2 Mart tarihinde başak burcunda gerçekleşecek olan dolunay ile yay burçları eskiden beri sonuç bekledikleri projeler hakkında yeni bilgiler edinebilir. Aynı zamanda kariyer hayatlarında değiştirilmek istenen durumlar varsa gündeme gelebilecek konular arasında yer alabilir. Kariyer yaşantılarında yay burçları statüleri ile ilgili değişiklik yaşamak isteyebilir ve toplumdaki imajlarını daha güçlü hale getirebilir. Finansal konular da ise yay burçları mart ayının ilk günlerinden itibaren aile üyelerinden gelmesi muhtemel olan finansal destekler ile beraber kendilerini eskiye göre daha iyi bir şekilde toparlayıp amaçlarını yerine getirilecektir.

7 Mart tarihinde Merkür ve Venüs’ün koç burcuna geçiş yapması ile birlikte yay burçları aşk hayatında tartışmalar yaşayabilir. Ya da mevcut olan ilişkilerinde bir sıçrama gerçekleştirebilmek için öncesinde karamsar bir süreç yaşamalarını gerekebilir. Diğer taraftan yay burçları aşk hayatlarında hiç beklemedikleri bir şekilde fırsatlar ile karşılaşabilir. 23 Mart tarihinde Merkür gerilemesi ise yay burçlarına hızlı bir şekilde gelişen ilişkileri varsa o konularda sorunlar ile karşı karşıya kalabilecekleri göstermektedir. Daha eski tarihlerde ilişkilerde rekabet durumu yaşandı ise bu konular ile ilgili durumlar gündeme gelebilir.

17 Mart tarihinde ise balık burcunda gerçekleşecek olan yeniay ile birlikte aile büyüklerinin sağlık durumları hakkında problemler gündemi gelebilir ve onların tedavileri ile ilgilenmek gibi durumlar, yaşanabilecek olaylar arasında yer almaktadır. Diğer taraftan balık burcundaki yeniay, aile içinde bir taşınmayı ya da tadilatı gündeme getirecektir. 31 Mart tarihinde ise terazi burcunda gerçekleşecek olan dolunay ile birlikte yakın çevreden gizlenen durumlar varsa bazı problemler yaşanabilir. Aynı zamanda daha önceden verilen vaatlerin yerine getirilmemesi zor durumlara da işaret edecek olan bir konudur. Yay burçlarına Mart ayında tavsiye edilen 15 Nisan’a kadar ilişkiler bazında maceralardan uzak kalmaları gerektiğidir.