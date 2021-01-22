Yavuz Bahadıroğlu Hayatını Kaybetti! Yavuz Bahadıroğlu Kimdir, Neden Öldü?

Gerçek adı Niyazi Birinci olan Yavuz Bahadıroğlu, roman ve hikaye yazarı, radyo programcısı ve gazeteci olarak biliniyordu. Yavuz Bahadıroğlu mahlasını köşe yazılarında ve kitaplarında kullanan Niyazi Birinci, 76 yaşında 21 Ocak 2021 tarihinde vefat etti. Oğlu Mücahit Birinci, babasının ölümünü sosyal medya üzerinden duyurdu. Yavuz Bahadıroğlu’nun ölüm sebebi ise paylaşılmadı.

Mücahit Birinci, babası hakkında Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Yavuz Bahadıroğlu’nun ölümünü şu şekilde duyurdu;

“Yolumu aydınlatan, mücadelesi ile bana ilham veren, bir neslin doğru yetişmesine vesile olan babamız Niyazi Birinci (Yavuz Bahadıroğlu), Allah'ın rahmetine yürüdü. Rahman ve Rahim olan Allah, ona şefkati ile muamele etsin. Başımız sağolsun. El Fatiha...”

Kalemi oldukça güçlü olan Niyazi Birinci, Yavuz Bahadıroğlu olarak tanınıyordu. Gazetelerde köşe yazarlığı yapmasının yanı sıra çocuklara yönelik pek çok eser kaleme aldı. Sunguroğlu ve Buhara Yanıyor romanları ile dikkatleri üzerine çeken ve en çok satanlar arasına giren Yavuz Bahadıroğlu romanların yanı sıra senaryo, hikaye, öykü, çocuk kitabı gibi eserlerini halkla buluşturdu.

NİYAZİ BİRİNCİ, YAVUZ BAHADIROĞLU KİMDİR?

Yavuz Bahadıroğlu mahlası ile tanınan Niyazi Birinci 1945 yılında Rize Hisarlı’da doğmuştur. 1971 yılında İstanbul’a gelerek gazeteciliğe başlayan Birinci, Yeni Asya-Yeni Nesil gazetesi bünyesinde muhabirlik, araştırma-inceleme, röportaj ve fıkra yazarlığı alanlarında çalıştı. Birinci bunların yanı sıra, gazete, dergi ve şirket yöneticisi olarak da görev aldı ve bir yandan da muhabirlik yapmaya devam etti. Roman ve hikaye yazarlığı da yapan Birinci yüzlerce çocuk romanı ve hikayeleri de kaleme aldı. Bu dönemde Yeni Asya-Yeni Nesil gazetesinde Yavuz Bahadıroğlu, Şeref Baysal ve Veysel Akpınar’la birlikte köşe yazıları yazmaya devam etti.

Birinci, Sunguroğlu isimli ilk romanını yayınladı ve söz konusu kitap en çok satan romanlar arasında yer aldı. Sunguroğlu’nun ardından yayınlanan Buhara Yanıyor romanı da yine en çok satanlar listesine girdi. Roman, çocuk kitapları, hikâyelerinin yanı sıra araştırma, oyunlar, film yapılmış senaryolar ve fikri eserler gibi pek çok esere imza atan Bahadıroğlu’nun iki kitabı Kültür Bakanlığı tarafından yayınlanmıştır. Birinci, yazarlığın yanı sıra ulusal bir radyoda günlük yorumlar yapıyordu. Evli ve üç çocuk babası olan Niyazi Birinci’nin 2 Ocak Perşembe akşamı gelen ölüm haberi sevenlerini derinden etkiledi.

Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2021, 04:41