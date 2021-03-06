Yavru köpekleri yakarak öldürdüler!

Olay, Edirne'de meydana geldi. Bosnaköy yakınlarında bulunan ve insan yoğunluğunun yaşandığı bölgede yürek burkan bir olay meydana geldi. Hayvanseverlerin köpekleri beslediği bölgeye gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler, büyük bir acımasızlık örneği sergiledi. 8 yavru köpeğin yakılarak öldürüldüğü fark edildi. Söz konusu bölgeden koku gelmesi üzerine vatandaşlar şaşkınlığa uğradı.

Gözyaşlarına boğuldu

Edirne'de yaşayan Mürvet Taşvur isimli hayvansever, gördüklerine inanmakta zorlandı. Taşvur'un gözyaşlarına boğulduğu fark edildi. Anne köpeğin, yakılarak öldürülen yavrularının yanında beklediği fark edildi.

"Koşarak geldim"

Burada her hafta hayvanları beslediklerini aktaran Taşvur, kendisine avukat bir arkadaşı tarafından haber verildiğini ve çok sayıda yavru köpeğin yakıldığının söylendiğini aktardı. Taşvur, bölgeye nasıl geldiğini bile bilmediğini belirterek, hasta olduğunu ve elinin ayağının tutmadığını söyledi. Köpeklerin yakıldığı bölgeye koşarak geldiğini aktaran Taşvur, gördüğü manzaraya isyan etti.

"Neden yaktınız?"

Taşvur, insanların söz konusu bölgede içki içtiklerini ve ateş yaktıklarını kaydeden Taşvur, yavru köpeklerin neden yakıldığını sordu. Derneklerin her hafta söz konusu bölgede hayvanları beslediğine dikkat çeken Taşvur, bu kişilerin Allah'tan korkup korkmadıklarını sordu. Taşvur, 15 senedir hayvanlar için mücadele ettiğini belirterek, insanların nasıl bu kadar merhametsiz olabildiğini sordu.

İnceleme yapıldı

Yavru köpeklerin yakıldığı bölgeye gelen jandarma ekipleri tarafından incelemede bulunuldu. Edirne Belediyesi ekipleri, yakılarak öldürülen yavru köpekleri söz konusu bölgeden alarak götürdü. Olaya ilişkin gereken tutanakların tutulduğu bildirildi. Jandarma ekipleri tarafından olaya ilişkin incelemenin sürdüğü ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı'na ilişkin yaptığı açıklamada, hayvanların artık "mal" olarak görülmeyeceğini, "can" olarak görüleceğini belirterek, bu kapsamda bir mevzuat değişikliğine gidileceğini söylemişti. Erdoğan, daha önce yaptığı bir açıklamada, Hayvan Hakları Yasası'nın hemen çıkarılması gerektiğini belirtmişti. Hayvanlara şiddet uygulayan insanların vicdansız olduklarına dikkat çeken Erdoğan, belediyelerin hayvanların korunması ve barınakların oluşturulması hususunda gerekli yükümlülükleri yerine getirmesi gerektiğini söylemişti.

Cezalar artırılacak

Hayvanların artık "can" olarak görülmesiyle birlikte hayvanlara yönelik her türlü eziyet ve kötü davranışın "cana yapılmış" olarak değerlendirileceği öğrenildi. Cezaların da bu doğrultuda tekrar tespit edilerek artırılacağı ifade ediliyor.