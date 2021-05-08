Yatsı Ezanı Sonrasında Minarelerden Tekbirler ve Dualar Yükselecek

Kadir Gecesi münasebeti sebebiyle Diyanet İşleri Başkanı Profesör Dr. Ali Erbaş bu gece yatsı ezanı sonrasında camilerin minarelerinden tekbirlerin ve salavatların okunup duaların edileceği bilgisini verdi. Kadir Gecesi sebebi ile Profesör Dr. Ali Erbaş yazılı bir açıklama yaptı ve bu akşam yatsı ezanı sonrasında camilerin minarelerinden tekbirlerin ve salavatların okunup duaların edileceğini belirtti. Profesör Doktor Erbaş vatandaşları tekbirlere, dualara ve salavatlara evlerinden eşlik etmeye davet etti ve konu hakkında açıklamalarda bulundu. Diyanet İşleri Başkanı, yapılacak olan bu çalışma ile ilgili olarak bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi münasebeti ile bu akşam yatsı ezanları sonrasında tüm minarelerden tekbirler, salavatlar ve dualar yükselecektir, şeklinde açıklamalarda bulundu. Diyanet İşleri başkanı Prof Dr. Ali Erbaş milleti evlerinden tekbirler ve salavatları eşlik etmeye ve dualara Amin demeye davet ediyorum, dedi ve konu hakkında bazı bilgilendirme yaptı.

Profesör Doktor Ali Erbaş Kimdir?

Profesör Doktor Ali Erbaş 1961 yılında Ordu'da dünyaya gelmiştir. Kabadüz ilçesi Yeşilyurt Köyü'nde hayata gözlerini açan Erbaş, İlkokulu Yeşilyurt köyü İlkokulu'nda okumuş ve 1980 yılında Sakarya İmam Hatip Lisesi’nden mezun olmuştur. Marmara Üniversitesi İlahiyat fakültesini ise 1984 senesinde bitiren Profesör Doktor Ali Erbaş, 1982 ile 1993 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul Fatih müftülüğüne bağlı olan çeşitli camilerde din görevlisi olarak görev almıştır.

1987 senesinde Marmara Üniversitesi İlahiyat fakültesinde Tefsir anabilim dalında Kur'an'daki tekrarlar isimli tezi ile yüksek lisansını ve 1993 yılında ise Dinler Tarihi anabilim dalında ilahi dinlerde melek inancı isimli teziyle doktorasını tamamlamıştır. Bunun yanı sıra, Diyanet İşleri Başkanı olan Profesör Doktor Ali Erbaş'ın 1988 ve 1990 yılları arasında İstanbul Haseki eğitim merkezlerinde master ve doktora öğrencileri için açılan İhtisas kursuna devam ettiği öğrenilen bilgiler arasında yer almaktadır.